Voltaram? Ex-noiva de Fernando Zor reage à declaração pública do cantor

Ex-noiva de Fernando Zor, a médica Lara Bissi respondeu à declaração pública feita pelo cantor, que pediu uma nova chance; confira

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, surpreendeu o público na noite de segunda-feira, 7, ao compartilhar em suas redes sociais uma declaração direcionada à ex-noiva, Lara Bissi. O artista e a médica anunciaram o fim da relação em março deste ano, após 6 meses de união.

Em seu perfil oficial, Fernando publicou uma foto ao lado de Lara e, na legenda, mencionou reconhecer os erros que cometeu. O famoso ainda destacou que nunca deixou de amá-la, afirmando estar mais maduro para retomar o relacionamento caso a médica ainda queira dar uma chance.

A moça, por sua vez, respondeu à declaração do músico nos comentários da postagem: " Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor ", iniciou Lara Bissi.

" Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo ", completou a médica, deixando no ar uma possível reconciliação entre eles.

Lara Bissi responde declaração pública de Fernando Zor - Reprodução/Instagram

Quando Fernando Zor e Lara Bissi assumiram a relação?

Fernando Zor assumiu publicamente a relação em setembro do ano passado. Na ocasião, o cantor compartilhou a primeira foto do casal com os fãs. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele na legenda do clique romântico.

Apesar de possuir mais de 70 mil seguidores em seu Instagram oficial, Lara Bissi não é famosa. A médica dermatologista costuma dividir com o público sua rotina no trabalho e algumas viagens realizadas. A primeira postagem com Fernando Zor aconteceu de forma conjunta com o cantor.

Assim que o novo casal assumiu o romance, Lara compartilhou em seus stories uma foto de um buquê de flores e marcou o famoso. Em outubro, eles dividiram com os seguidores um registro do casal destacando a aliança de compromisso.

No mesmo mês, Fernando publicou uma foto em clima de romance com a companheira e destacou o quanto está apaixonado. "Amor é assim… sentir-se em casa em um beijo", escreveu ele na legenda.

Vale lembrar que, antes de seu relacionamento com Lara Bissi, Fernando Zor terminou um relacionamento de 9 meses com Viviane Kotlevski. Antes disso, o cantor sertanejo viveu um romance conturbado de idas e vindas com Maiara, da dupla com Maraisa.

