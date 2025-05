Viúvo de Rita Lee lamenta 2 anos da morte da cantora: 'Vamos nos reencontrar'

O músico Roberto de Carvalho homenageou Rita Lee, falecida em 2023, e mencionou que, agora, são 'dois anos a menos para reencontrá-la'

Viúvo de Rita Lee (1947-2023), Roberto de Carvalho usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para publicar uma homenagem emocionante à cantora. Em seu perfil oficial, o músico resgatou uma foto antiga do casal e lamentou os dois anos da morte da amada.

Em sua declaração, Roberto ainda mencionou que, agora, são dois anos a menos para reencontrá-la novamente. Os dois ficaram juntos de 1976 a 2023, ano em que Rita Lee faleceu, e tiveram três filhos: Beto Lee, João Lee e Antônio Lee.

"Meu amor. Hoje. Passaram-se dois anos. Dois anos a menos para o momento em que vamos nos reencontrar. Seja no tudo. Seja no nada. Seja como for. Sua presença impresente está por toda parte. Por todos os sorrisos. Por todas as lágrimas. Te amo. Te amarei sempre", escreveu o viúvo da cantora.

Nos comentários, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas a Roberto de Carvalho. "O amor mais puro e emocionante de todos. Viva Rita!", declarou um internauta. "Ela segue viva em tudo, principalmente em você, Rob!", disse outro. "Que amor mais lindo e simples. Siga com muita força e coragem…", falou um terceiro.

Qual a causa da morte de Rita Lee?

Rita Lee faleceu no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos, por complicações de um câncer no pulmão . A artista recebeu o diagnóstico em 2021 e, desde então, tratava a doença. A cantora morreu em sua residência, em São Paulo.

O pedido de Rita Lee antes de morrer

Em 2024, Roberto de Carvalho revelou que Rita Lee fez um pedido bastante especial antes de partir. Em entrevista ao podcast 'Corredor 5', o músico contou que a esposa escreveu a letra de uma canção e, durante uma conversa do casal, pediu para que a música inédita fosse entregue à Maria Bethânia caso não estivesse mais viva para interpretá-la.

"Fiz uma música para uma letra que a Rita tinha escrito antes. Tinha a maior dificuldade de fazer a música dessa letra. Era difícil… E a Rita tinha falado: ‘Quando você conseguir fazer a música, se eu já tiver ido, dá para a Maria Bethânia'", recordou Roberto de Carvalho.

O músico, por sua vez, contou que conseguiu realizar o desejo da amada após finalizar a melodia. "E assim eu fiz. Gravei e dei para a Bethânia. Ela não gravou ainda. Mas, enfim, tá com ela. É linda a música", declarou o viúvo de Rita Lee.

