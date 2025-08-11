CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Viúva de MC Marcinho vai ao túmulo dele pela primeira vez: ‘Não pude me despedir'
Música / Luto

Viúva de MC Marcinho vai ao túmulo dele pela primeira vez: ‘Não pude me despedir'

Viúva de MC Marcinho, Kelly Garcia revela o motivo para não ido visitar o túmulo do funkeiro nos primeiros dois anos da morte dele

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 10h27

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
MC Marcinho
MC Marcinho - Foto: Reprodução / Instagram

Viúva de MC Marcinho, Kelly Garcia foi visitar o túmulo do funkeiro no último final de semana pela primeira vez desde que ele morreu. O artista faleceu em 26 de agosto de 2023, em decorrência da falência múltipla de órgãos, quando estava com 45 anos de idade. Em uma declaração nas redes sociais, ela contou que não conseguiu se despedir dele como queria e que sua ida ao cemitério foi uma forma de encerrar o ciclo. 

"Era um lugar onde eu não podia estar, onde não pude me despedir. Mas agora chegou o momento. Criei coragem. Sentei, chorei, coloquei tudo para fora. Fiquei cerca de duas horas ali", disse ela.

E completou: "E então declarei: eu me perdoo, eu te perdoo, me livro de uma culpa que me foi imposta, mas que carreguei todo esse tempo, para que eu possa viver em paz e para que você também siga em paz. Porque doeu muito todos esses anos, e essa dor precisa parar. Eu te amo e sempre vou te amar". 

Kelly e MC Marcinho foram casados por 20 anos e tiveram 3 filhos. Alguns meses depois da morte do marido, ela assumiu outro relacionamento.

As cinzas do corpo de MC Marcinho

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, surgiu emocionado em suas redes sociais para fazer sua último despedida ao cantor há alguns meses. O funkeiro morreu em agosto de 2023, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, enquanto esperava por um transplante de coração.

Acompanhado de sua irmã Gisa Garcia, Mauro viajou até Cabo Frio, cidade do Rio de Janeiro, para jogar as cinzas de Marcinho no mar. Os dois não conseguiram conter a emoção ao falar do príncipe do funk, famoso pelo hit Glamurosa, de 2001.

Com as cinzas do irmão em mãos, Mauro relembrou alguns momentos da vida de Marcinho. "Gente, estamos aqui em Cabo Frio, lugar que meu irmão mais amava. Quando ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Eu acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui em Cabo Frio."

Com a voz embargada, ele finalizou seu discurso. "É a nossa despedida. Mais uma. Deus abençoe ele e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão", disse Mauro antes de despejar as cinzas no mar.

Na legenda da publicação, o irmão declarou: "Te amaremos eternamente". Os fãs de MC Marcinho consolaram a família e mandaram mensagens de força para Mauro. "Meu amigo desejo muita força para todos vocês", disse um. "Força para todos vocês! Amo muito essa família", desejou outro. "Meu coração tá doendo, que tristeza enorme", declarou mais um.

O vídeo ainda contou com homenagens de outros funkeiros, que dividiram a cena do gênero com MC Marcinho. "Que Deus te abrace bem forte meu irmão, e toda a família. Amamos vocês", escreveu MC Bob Rum."Jamais será esquecido", disse MC Koringa. 

Declaração da filha de MC Marcinho

Filha de MC Marcinho, Marcelly Garcia usou as redes sociais para esclarecer rumores que levantam sobre sua família após o falecimento de seu pai. Por meio de uma trend do TikTok, a influenciadora negou que ficou rica e falou sobre sua atual situação financeira.

“Eu sou filha do MC Marcinho e é claro que as pessoas acham que eu sou rica só porque meu pai foi uma pessoa famosa. Só que, na verdade, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz nesse exato momento”, desabafou a jovem.

Na sequência, Marcelly ressaltou que ela e os irmãos recebem uma quantia de direitos autorais pela música Glamurosa, mas o valor não é tão alto quanto imaginam. “É claro que as pessoas acham que eu recebi uma herança bilionária pelo fato do meu pai ter estourado com Glamurosa, quando, na verdade, nós ganhamos nada além de direito autoral. Sem falar que apareceu muitas pessoas processando meu pai alegando que também têm direito ao direito autoral. Nós somos em cinco filhos, então não sobra muita coisa pra gente, então o que a gente está fazendo? Caçando emprego”, disse ela.

Ainda no vídeo, a cantora confessou que já se acostumou por não ser reconhecida pelo nome. “Claro que nunca vou ser apresentada como Marcelly, apenas como ‘a filha do MC Marcinho’”, comentou ela, que ainda ressaltou que se sente honrada por ser filha do "Príncipe do Funk". “Meu maior orgulho é ser filha desse cara incrível.”

Marcelly também compartilhou que pretende seguir na carreira de cantora, mas sem trilhar o caminho do funk. “Eu sou filha do Marcinho e é claro que as pessoas esperam que eu cante funk, sendo que o que eu gosto de cantar é R&B [Rhythm and Blues]”, explicou.

Leia também: Jojo Todynho ajuda a pagar tratamento da filha de MC Marcinho

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

mc marcinhoViúva

Leia também

Amor

Arlindo Cruz e Babi Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

As 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro

Luto

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Destino das cinzas de Preta Gil é revelado por Gilberto Gil, pai da cantora

Homenagem

Sol de Maria é a única neta de Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Neta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa

Luto

Famosos dão o último adeus a Arlindo Cruz - Fotos: Roberto Filho / Brazil News

Famosos dão o último adeus a Arlindo Cruz em velório no Rio de Janeiro

Despedida

Arlindo Cruz - Foto: Divulgação / TV Globo

Velório de Arlindo Cruz: Cantor deixou orientações do que gostaria em sua despedida

Luto

Viúva e filhos de Arlindo Cruz se despedem do cantor - Fotos: Roberto Filho / Brazil News

Arlindo Cruz: Familiares e amigos se despedem do cantor em velório no Rio

Últimas notícias

Dança dos Famosos 2025 começou a fase de grupos neste domingo, 10Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!
Arlindo Cruz e Babi CruzAs 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro
Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimuneAtriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'
Ana Maria Braga e FaustãoAna Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
Patricia Abravanel no Show do MilhãoFamoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúdeMédico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
Caio BlatCaio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar
Neymar Jr e o filho mais velho, Davi LuccaVeja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais
Brooklyn Beckham e Nicola PeltzBrooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento
César Tralli é pai de Manuella TralliCésar Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade