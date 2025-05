Vitor Kley revela inspiração nos pais em nova era na carreira: 'Pequenos gestos da vida'

Em entrevista à TV CARAS, Vitor Kley detalha a criação de seu novo álbum, As Pequenas Grandes Coisas, e comenta nova etapa em sua carreira

Coragem e certeza são as duas palavras que Vitor Kley (30) usa para definir a nova fase de sua carreira. De volta aos lançamentos, com o álbum As Pequenas Grandes Coisas, o cantor não esconde a inspiração que leva de seus pais, Janice e Ivan (1958-2025), e do irmão, Bruno.

"Os primeiros sinais de vida desse álbum estão comigo desde a minha criação, com o que o meu pai, minha mãe e meu irmão me ensinaram, com os pequenos gestos da vida. Se preocupar com as pessoas, olhar para o próximo, saber valorizar o acordar, esse presente chamado vida", diz Vitor Kley , em entrevista à TV CARAS. "Quero que esse álbum traduza isso para as pessoas."

O artista diz que foi preciso coragem para sair da gravadora que fazia parte há 10 anos, tornando-se um artista independente. Apesar disso, ele reforça ter certeza da equipe que o apoia e de tudo que há por trás do álbum, que agora apresenta a cor azul, após anos com o roxo de A Bolha (2020).

"Depois do roxo, vem o azul. São novas experiências, pontes, pessoas... Não vejo nada melhor para simbolizar esse álbum como essa cor", completa o músico, que destaca que o projeto é o primeiro em que assina a produção musical.

"É uma pessoa diferente, mas sendo muito grato ao passado", acrescenta sobre o projeto. Na entrevista, ele ainda aponta as principais diferenças e semelhanças de sua nova era na carreira. Confira na íntegra abaixo:

ASSISTA A ENTREVISTA DE VITOR KLEY À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VITOR KLEY EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: