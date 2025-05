Vitor Kley recorda luta contra a depressão do pai, Ivan: 'Meu grande farol'

Em entrevista à TV CARAS, Vitor Kley detalha faixa dedicada ao pai, o ex-tenista Ivan, que morreu vítima de um tromboembolismo pulmonar

Para Vitor Kley (30), seu novo álbum, As Pequenas Grandes Coisas, veio para certificá-lo de seu lugar no mundo e mostrar seus valores para os fãs e ouvintes. Em entrevista à TV CARAS, ele detalha a faixa Vai por Mim, que fala sobre seu pai, Ivan Kley(1958-2025).

"A faixa Vai por Mim fala sobre o meu pai e a luta dele contra a depressão. Meu pai, que hoje é uma grande estrela, meu grande farol, grande processo desse álbum inclusive", explica Vitor Kley , que lançou o álbum em 25 de abril, em todas as plataformas digitais.

"Eu nunca tratei esse assunto, e, na faixa número 10, trás novidades de uma forma mais direta, madura e com mais certeza das coisas que eu penso", completa. "Achei o pote de ouro nesse álbum. Sou muito feliz por tudo o que foi feito, ter tratado dos assuntos mais profundos da minha vida e família, ter encontrado as pessoas que encontrei. Me aceito como eu sou."

Leia também: Vitor Kley revela inspiração nos pais em nova era na carreira: 'Pequenos gestos da vida'

Nascido em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana do Rio Grande do Sul, o pai de Vitor Kley foi um dos principais nomes do tênis brasileiro, com destaque em competições nacionais e internacionais, como informa a Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Durante a trajetória profissional, ele alcançou o 81º lugar no ranking mundial de simples da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), e chegou à 56ª posição nas duplas. Após deixar as quadras, o ex-atleta se tornou diretor da academia ADK Tennis, em Itajaí, ao lado do ex-tenista argentino Patricio Arnold. Kley morreu em abril de 2025, em Itajaí, no estado de Santa Catarina, vítima de tromboembolismo pulmonar.

ASSISTA A ENTREVISTA DE VITOR KLEY À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

Leia mais em: Vitor Kley celebra nova fase com o álbum As Pequenas Grandes Coisas: 'Um presente da vida'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VITOR KLEY EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: