Virginia e Ana Castela têm encontro marcado, diz colunista

Virginia Fonseca e a Ana Castela vão se encontrar pela primeira vez desde o começo dos rumores sobre affair entre a boiadera e Zé Felipe

Em meio a rumores sobre o suposto romance entre Zé Felipe e Ana Castela, parece que a boiadeira e Virginia Fonseca, ex-mulher do cantor, têm um encontro marcado. De acordo com informações divulgadas durante o Melhor da Tarde, programa vespertino da LeoDias TV, as duas vão se encontrar.

Segundo a repórter Alexia Alcantarino, fontes do Portal LeoDias confirmaram a presença das duas no festival de Barretos, no interior de São Paulo, marcado para essa sexta-feira, 22.

Segundo as fontes, Virginia deve desembarcar no rancho da AgroPlay, escritório que gerencia a carreira de Ana Castela, para um compromisso ainda não divulgado. O local é conhecido por sediar eventos, reuniões estratégicas e encontros entre artistas.

O motivo da viagem para o rancho ainda não foi divulgada, mas ela acontece em meio a 70ª edição do Festa do Peão Barretos 2025 que começa hoje, 21, e vai até o próximo domingo, 31, no Parque do Peão. Ana Castela, que também é embaixadora da festa, tem show marcado nos dias 23 e 28 de agosto. Já Zé Felipe está confirmado para o dia 29.

Festa do Peão de Barretos 2025 reúne grandes nomes da música

A 70ª edição da Festa do Peão de Barretos promete ser um dos maiores eventos do ano, reunindo grandes nomes da música nacional no Parque do Peão. Entre os destaques da programação estão shows de Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus e outros grandes nomes da música sertaneja, além de competições de rodeio que atraem competidores de várias partes do mundo.

Ana Castela, uma das artistas mais esperadas do festival, se apresenta no dia 23, logo após a abertura oficial do evento, e retorna no dia 28 com mais um show especial. A expectativa é de recorde de público, e a presença de Virginia Fonseca na região tem gerado curiosidade sobre a relação entre as duas, que seguem no centro das atenções após rumores.

