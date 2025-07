Velório da cantora Sol marca o último adeus para a artista

Sucesso nas décadas de 1980 e 1990, a cantora Sol foi encontrada morta dentro de casa e seu velório aconteceu nesta segunda-feira, 14

O último adeus para a cantora Sol aconteceu nesta segunda-feira, 14, em um cemitério na zona leste de São Paulo. Os fãs, amigos e familiares se despediram da artista que partiu no sábado, 12.

A artista foi encontrada sem vida em sua casa por amigos que foram encontrá-la. A causa da morte ainda depende de exames complementares, mas a principal suspeita é de que aconteceu um mal-súbito.

De acordo com o colunista Jeff Benício, do site Terra, o assessor de imprensa de Sol, o cantor e influencer André Scarcelli, é o herdeiro da cantora, que não tinha filhos. O assessor informou que Sol o deixou como seu único herdeiro. “Ela vivia sozinha, era solteira, não deixou filho. A mãe é falecida. A única parente viva é uma irmã que não se prontificou a nada. Se não fosse a ajuda da Vitoria Cury (filha do apresentador Bolinha), a Sol seria enterrada como indigente”, disse ele ao colunista do Terra.

Inclusive, ele completou dizendo que deve herdar os direitos das obras dela. “Ela deixou para mim, documentado, todo o acervo e os direitos autorais. Fiquei herdeiro. Vou cuidar de tudo e cumprir a vontade dela de publicar o livro”, disse ele, citando uma biografia que ela deixou escrita para ser publicada.

Velório da cantora Sol - Foto: Tomzé Fonseca/Agnews

A carreira de Sol

A cantora Sol iniciou a carreira artística ainda muito jovem, com apenas 7 anos de idade. O primeiro sucesso, porém, aconteceu aos 16, quando lançou o single 'Meu Gatinho'. Com isso, a artista passou a se apresentar em programas de auditórios na TV na década de 1980.

'Sonho Colorido' e 'Professor de Amor' também estão entre os sucessos de Sol. Em 1989 ela lançou o CD 'Sol - Lambada Sabor Tropical'. Embora estivesse afastada dos holofotes, a artista continuava se apresentando em eventos beneficentes.

A veterana chegou a cantar 'Concerto Para Uma Voz' ao lado de Agnaldo Rayol (1938-2024), e 'La Traviata' com o primeiro tenor do Theatro Municipal de São Paulo.

