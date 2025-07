Veja os looks dos famosos para o show de despedida do Numanice, de Ludmilla

Famosos marcam presença no show de despedida da turnê Numanice no Rio de Janeiro para prestigiarem a cantora Ludmilla

Na noite deste domingo, 27, a cantora Ludmilla reuniu os fãs para o show de despedida da turnê Numanice no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de várias celebridades, que capricharam em seus looks.

Para começar, a dançarina Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, foi prestigiar o show da amada e apostou em um vestido com decote ombro a ombro e transparência.

Enquanto isso, algumas famosas surgiram com a barriguinha de fora, como Pocah, Giovanna Jacobina, Bia Miranda e Bianca Andrade, a Boca Rosa.

A ginasta Flávia Saraiva apostou em um modelito com transparência e também deixou as pernas de fora. Por sua vez, a atriz Ramille caprichou na escolha de um macacão pink.

Veja as fotos dos looks abaixo:

Brunna Gonçalves - Foto: Webert Belicio / Agnews

Ramille - Foto: Webert Belicio / Agnews

Pocah - Foto: Webert Belicio / Agnews

Lucas Guedez - Foto: Webert Belicio / Agnews

L7nnon - Foto: Webert Belicio / Agnews

Ludmilla - Foto: Webert Belicio / Agnews

Flavia Saraiva - Foto: Webert Belicio / Agnews

Giovanna Jacobina - Foto: Webert Belicio / Agnews

Bianca Andrade, a Boca Rosa - Foto: Webert Belicio / Agnews

Bia Miranda - Foto: Webert Belicio / Agnews

Nova imagem da filha de Ludmilla

A filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, Zuri, está crescendo! A dançarina compartilhou uma nova imagem da filha e os fãs ficaram encantados com a fofura da bebê.

Zuri acabou de completar 2 meses de vida e surgiu fofíssima com um vestido amarelo repleto de detalhes e com direito a laço no cabelo. “2 meses da nossa princesa Zuri! Suas mamães te amam muito”, disse Brunna na legenda.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a bebê. “Coisa mais linda”, disse um seguidor. “Ela é tão perfeita”, declarou outro. “A misturinha das mães”, escreveu mais um. “Que princesinha”, comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

