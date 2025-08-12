Veja os looks dos famosos para a gravação do audiovisual Ivete Clareou

Ivete Sangalo reúne celebridades na gravação do audiovisual ‘Ivete Clareou’, que é uma celebração dela ao samba

A cantora Ivete Sangalo reuniu várias celebridades na plateia da gravação do seu novo audiovisual, chamado Ivete Clareou. O evento aconteceu na tarde desta terça-feira, 12, uma mansão em Santa Teresa, Rio de Janeiro, para celebrar a relação da artista com o samba.

Entre os convidados, ela recebeu: Danilo Mesquita, Breno Ferreira, Gominho, David Brazil, Felipe Ricca e Pedro Waddington. Os famosos apostaram em looks confortáveis e estilosos para curtirem a tarde de samba e diversão junto com Ivete.

O filho da cantora, Marcelo Sangalo, também esteve na gravação e usou uma camiseta com o tema do audiovisual da mãe e jeans com tênis.

Veja os looks dos famosos abaixo:

David Brazil - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Gominho - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Marcelo Sangalo - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Pedro Waddington - Foto: Victor Chapetta - BrazilNews

Felipe Ricca - Foto: Victor Chapetta - BrazilNews

Breno Ferreira - Foto: Victor Chapetta - BrazilNews

Danilo Mesquita - Foto: Victor Chapetta - BrazilNews

Polêmica? Relembre os rumores sobre o projeto Ivete Clareou

A cantora Ivete Sangalo teve o seu nome envolvido em uma polêmica com o Grupo Clareou por causa do nome da nova turnê dela, Clareou, que é uma homenagem ao samba. Desde que a turnê foi anunciada, o Grupo Clareou alegou que Ivete usou o termo Clareou de forma indevida, já que a marca está registrada por eles.

Em um comunicado oficial, o Grupo Clareou defendeu o seu direito ao uso do nome Clareou em obras artísticas. "O Grupo Clareou, por meio de suas assessorias de imprensa e jurídica, vem a público esclarecer que não possui qualquer participação ou vínculo com a turnê da artista Ivete Sangalo, atualmente promovida sob o título indevido de “Ivete Clareou”. A utilização do termo “Clareou” pela equipe da cantora se deu sem qualquer consulta ou autorização prévia ao grupo, que detém exclusividade sobre a marca “CLAREOU” , em sua forma nominativa e mista , devidamente registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) desde 2010. Tal registro garante ao Grupo Clareou o uso exclusivo da marca dentro da classe de Nice correspondente ao segmento de entretenimento e atividades musicais, o que abrange turnês, shows e eventos relacionados", informaram.

E completaram: "Diante da repercussão entre o público e da confusão gerada especialmente entre os fãs do samba e do pagode, o grupo tentou resolver a questão de forma amigável, buscando diálogo com a equipe de Ivete Sangalo. No entanto, não houve acordo. A equipe da artista persistiu no uso não autorizado da marca e, ainda, protocolou junto ao INPI pedidos de registro das marcas “Clareou” e “Ivete Clareou” na mesma classe de Nice já ocupada legalmente pelo Grupo Clareou , tentativa que configura uma clara violação de direitos marcários. O Grupo Clareou expressa seu profundo desconforto e repúdio ao uso indevido de sua marca, bem como ao desrespeito à sua trajetória e ao projeto musical “Do Nada Clareou”, também com registro ativo no INPI. Tal conduta caracteriza, além de concorrência desleal, um gesto de desprezo pela história do grupo, que conquistou seu espaço de forma legítima e sólida no cenário nacional do samba. Por fim, o Grupo Clareou informa que está adotando todas as medidas cabíveis, tanto administrativas quanto judiciais ,nas esferas cível e criminal , para a defesa de seus direitos legais e da integridade de sua marca".

Enquanto isso, a equipe responsável pela turnê de Ivete, a Super Sounds, informou que tentou uma conciliação de forma amigável. “O uso da marca “Ivete Clareou” é absolutamente legítimo e não configura qualquer violação a direitos de terceiros. Esclarecemos que a marca registrada junto ao INPI, pelo grupo que emitiu a nota, é, na verdade, Grupo Clareou (e não Clareou, como afirmou na nota), o que não lhe confere direito de exclusividade quanto ao uso da palavra Clareou, isoladamente ou em conjunto com outras”, informaram em nota ao Hugo Gloss.

O comunicado continuou: “O título da nossa turnê é formado pelo nome própria da artista que lhe dá voz, amplamente reconhecida pelo público e com forte identidade no cenário musical nacional, acompanhado da expressão Samba de Rainha, elementos que conferem originalidade e distintividade à marca e ao projeto perante o público consumidor. Inicialmente, embora tenhamos considerado desnecessário até aqui, confirmamos que o nosso projeto não possui qualquer vínculo ou participação do Grupo Clareou. Apesar de não haver qualquer infração, ao tomarmos conhecimento das alegações e insatisfações manifestadas pelo grupo, nos colocamos prontamente à disposição para dialogar e buscar alternativas conjuntas que eliminassem qualquer possibilidade de confusão, por parte do público, entre a nossa turnê e o Grupo Clareou”.

“No entanto, os representantes do Grupo Clareou afirmaram que o único interesse dos seus representados seria o recebimento de compensação financeira e apresentaram proposta de valores astronômicos, o que nos levou ao encerramento imediato das tratativas, especialmente diante da evidente inexistência de qualquer violação de direito de marca”.

