Veja os looks dos famosos no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira

Celebridades prestigiam a edição de 2025 do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que terá homenagem para a dupla Chitãozinho e Xororó

Na noite desta quarta-feira, 4, várias personalidades do universo da música se reuniram para uma noite especial no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. As celebridades marcaram presença no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que celebra os grandes talentos da música nacional em vários estilos.

Em 2025, o evento faz uma homenagem para a trajetória da dupla Chitãozinho e Xororó, que vão cantar no palco e receber vários convidados que vão cantar seus sucessos para o público.

Para a grande noite, as celebridades capricharam nas escolhas dos looks. O cantor Junior e sua esposa, Monica Benini, apostaram em modelitos pretos estilosos. A cantora Paula Fernandes colocou suas curvas impecáveis para jogo em um vestido longo poderoso. O cantor Tiago Iorc apostou em um conjunto de alfaiataria marrom com camisa polo rosa. E o cantor Zeca Pagodinho surgiu com um terno cinza.

Por sua vez, a ex-BBB Alane Dias escolheu um look de brechó e justificou sua escolha. "Eu quis trazer um vestido que, ao mesmo tempo que fosse elegante, também trouxesse um propósito. Escolhi um look de brechó, principalmente por achar que a moda circular é uma das pautas mais importantes atualmente. É um look atemporal e sofisticado que tem tudo a ver comigo e com os meus valores", afirmou.

Veja estes e mais looks abaixo:

Chitãozinho e Xororó - Foto: Daniel Pinheiro / Brazil News

Paula Fernandes - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Junior e Monica Benini - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Lucinha Araujo - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Vanessa da Mata - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Tiago Iorc - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Bruna Viola e sua esposa - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Agnes Nunes - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Zeca Pagodinho - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

João Gomes - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews

Chitãozinho e sua família - Foto: Daniel Pinheiro / Brazil News

Pedro Sampaio - Foto: Daniel Pinheiro / Brazil News

Lan Lanh, Fabricio Boliveira e Nanda Costa - Foto: Daniel Pinheiro / Brazil News

Alane Dias - Foto: Lucas Mont

