Vavá anuncia a morte do baterista da banda Karametade

Baterista da banda Karametade, Douglas Souza Arruda morreu, aos 52 anos, em decorrência do câncer de pele do tipo melanoma

O cantor Vavá comoveu os fãs nesta terça-feira, 22, ao anunciar a morte do músico Douglas Souza Arruda, que era baterista da banda Karametade. O homem morreu aos 52 anos após ser diagnosticado com melanoma, que é um tipo de câncer de pele.

A morte dele foi confirmada por Vavá em uma declaração nas redes sociais, na qual ele elogiou o amigo.

"É com muita tristeza que anúncio a partida do nosso amigo "Dodô” baterista e integrante do Grupo Karametade, a Luta foi grande contra um Melanoma (câncer). Saiba que sua história nunca será apagada meu irmão, um cara alegre, de sorriso fácil, simpático e uma pessoa incrivel, que agora mora lá no céu, Até um dia meu irmão, seu legado nunca se apagara. Meus sentimentos a Todos os Familiares e amigos", afirmou.

O velório acontece nesta terça-feira, 22, e o sepultamento será na quarta-feira, 23.

Morte do músico Ozzy Osbourne

O cantor Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, morreu aos 76 anos de idade nesta terça-feira, 22. De acordo com a imprensa internacional, a morte dele foi confirmada pela família em um comunicado oficial.

“É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor”, informaram.

Ele entrou para a história da música de heavy metal por seu talento e irreverência no Black Sabbath. Ele protagonizou momentos inusitados dentro e fora dos palcos. Tanto que ele recebeu o apelido de ‘Príncipe das Trevas’.

