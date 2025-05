Valesca Popozuda avalia mudanças na relação do funk com sociedade: 'Antes parecia impossível'

Em entrevista à CARAS Brasil, Valesca Popozuda relembra história do funk e destaca a conquista de espaços pelo gênero marginalizado no passado

Valesca Popozuda (46) é referência quando o assunto é funk. Uma das pioneiras no gênero, a cantora acompanhou a luta contra o preconceito enfrentado com o estilo musical e hoje celebra a conquista de espaços. Em entrevista à CARAS Brasil, Valesca avalia mudanças na relação do funk com a sociedade: "Antes parecia impossível", destaca.

Mais que música

Com mais de duas décadas de carreira, Valesca Popozuda viu o funk deixar de ser tratado como caso de polícia para se tornar um dos movimentos mais importantes da cultura brasileira. A transformação, para ela, não foi só musical: foi social. “É um orgulho saber que a nossa luta lá atrás, com a Gaiola, ajudou a abrir essas portas. O funk é resistência, é voz da favela, é arte viva! E mais do que nunca, ele tá sendo reconhecido como cultura legítima e necessária”, celebra.

Em abril, Valesca foi uma das atrações da Feira na Casa de Cultura Hip Hop Leste, evento gratuito que reuniu mais de 220 artistas LGBTQIA+ e periféricos em São Paulo. Para ela, iniciativas como essa são mais do que apresentações artísticas: são espaços para atos de afirmação. “Um evento como esse é mais do que uma celebração, é um grito de existência. É dar palco pra quem muitas vezes é silenciado”, afirma.

Ao lado de nomes como Tasha e Tracie, Irmãs de Pau, Heavy Baile, Mulamba e muitos outros, Valesca compartilha o propósito de criar, resistir e transformar. “Quando a periferia e a comunidade LGBTQIA+ se encontram pra criar, dançar, cantar e trocar ideias, isso é revolução! E ser gratuito torna tudo ainda mais poderoso, porque democratiza o acesso à arte, que é um direito de todos.”

A cantora não hesita ao destacar o impacto coletivo desses encontros. “É uma honra e uma alegria! Tasha e Tracie são potência pura, Irmãs de Pau arrasam demais, e cada artista que tá nessa feira carrega uma história linda de luta e talento. Estamos todas na mesma corrente, levantando umas às outras”

Arte e política

Desde os primeiros hits que viralizaram nos bailes, Valesca sempre fez do corpo e da voz ferramentas de enfrentamento. Cantar sobre prazer, liberdade sexual, autoestima e empoderamento feminino não era — e, por vezes, ainda não é — uma escolha fácil. “Desde o começo, eu sabia que tava falando por muitas mulheres, muitas manas, muitos corpos que eram julgados por serem livres”, relembra.

Para a artista, o impacto da sua postura e de sua música vai além das pistas de dança. “Quando canto sobre autoestima, sobre prazer, sobre se amar do jeito que é, eu tô também enfrentando um sistema que quer que a gente se esconda. Ver minha música tocando em espaços de resistência é uma prova de que a arte é política sim e pode transformar vidas.”

Essa transformação, aliás, precisa estar amparada por estruturas públicas. Valesca defende com firmeza o papel das políticas culturais na construção de um país mais justo. “A gente precisa de mais investimento em cultura nas periferias e, principalmente, de políticas públicas que enxerguem a arte como um direito e não como luxo. Ainda tem muita cidade que não tem sequer um espaço cultural decente. É preciso entender que quando você valoriza cultura, você tá fortalecendo a comunidade inteira.”

O futuro é agora

Com o funk ocupando palcos cada vez maiores, das comunidades aos festivais internacionais, Valesca segue como símbolo da força que transforma. Seu legado é atravessado por corpos dissidentes, vozes femininas e muita luta contra os estigmas que tentaram calar o gênero.

“Eu vivi o funk sendo criminalizado, sendo chamado de tudo quanto é nome, e hoje vejo ele ocupando espaços que antes pareciam impossíveis — na televisão, nos festivais e até nos debates políticos”, conclui com orgulho.

