Valesca Mayssa celebra o sucesso de “Eu Sou Teu Pai” com 400 milhões de views

Fenômeno do gospel no Brasil, a cantora Valesca Mayssa revela origem da canção e planos para novo álbum ao vivo: “Cada número representa uma vida tocada”

A cantora gospel Valesca Mayssa está vivendo um momento histórico na carreira. A artista celebra a impressionante marca de 400 milhões de visualizações no YouTube com a música “Eu Sou Teu Pai”, um dos maiores sucessos recentes do gospel no Brasil. A canção não apenas alcançou multidões, mas também se tornou um hino de fé e restauração espiritual: “Cada número desses representa uma vida tocada, restaurada, amada por Deus”, declarou Valesca emocionada.

Em entrevista exclusiva na CARAS Brasil, a artista revelou que a composição da música nasceu de uma experiência íntima com Deus: “Quando compus essa música, eu estava num momento de busca, e Deus falou comigo primeiro. Ver que Ele falou com tanta gente através dela… me deixa sem palavras”.

Início com propósito divino

Natural de uma família com raízes profundas na fé, Valesca iniciou sua trajetória musical aos 15 anos, após uma revelação divina durante um momento de oração com sua tia: “Assim como aquela imensa árvore, eu também frutificaria em minha missão”. Dois anos depois, em 2019, lançou sua primeira música, Árvore Cortada, que rapidamente a projetou nacionalmente.

Desde então, Valesca não parou de crescer. Com 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 500 milhões de views no YouTube e mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, ela se firmou como um dos principais nomes do gospel nacional — feito que inclui 42 semanas consecutivas na Billboard Brasil Hot 100, algo raro para o gênero.

Música como missão

Valesca destaca que sua trajetória é marcada por desafios, mas guiada por um propósito maior: “Minha missão é mais importante do que qualquer número. São pessoas sendo alcançadas através da música”. Inspirada pela mãe, que também cantava e compunha, ela participa ativamente do processo criativo: “Faço parte da escolha do repertório, produção, banda e equipe”, contou.

Sobre o sucesso de “Eu Sou Teu Pai”, Valesca reconhece a força da canção e a origem espiritual da mensagem: “A gente nunca imagina o tamanho do impacto de obedecer a uma direção de Deus”.

Próximos passos: novo álbum ao vivo

A artista, que é exclusiva da gravadora Todah Música, revelou que está se preparando para um novo projeto ao vivo: “Já fazem dois anos desde meu último projeto. Estou me guardando muito no Senhor, na expectativa de que tudo ocorra de acordo com a vontade dEle”.

Na vida pessoal, Valesca também vive uma fase especial. Casada há três anos, ela planeja o futuro ao lado da família: “O meu próximo passo é estar com a minha família no centro da vontade de Deus”.

Com humildade e fé, Valesca Mayssa reafirma seu compromisso com a música gospel e com seu público: “Eu sou só instrumento. Toda honra e glória são Dele”.