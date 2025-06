Us Agroboy destaca o objetivo de novo projeto musical: ‘Forte e impactante’

Dupla formada por Jota Lennon e Gabriel Vittor, Us Agroboy valoriza o universo sertanejo em projeto com participações especiais

A dupla sertaneja Us Agroboy, formada por Jota Lennon e Gabriel Vittor, está com um novo projeto para valorizar o universo agro. O lançamento do audiovisual ‘Respeita a Roça’ acontecerá no dia 12 de junho e eles prometem uma mistura de elementos agro e urbanos.

Inclusive, eles contaram à CARAS Brasil sobre os objetivos do projeto. "A gente quis trazer emoção, identidade e muita verdade em cada detalhe desse projeto, desde o repertório, participações, até a estética. Ter artistas como Sorocaba e Fiduma e Jeca na parte 1 e César Menotti e Fabiano, NOG a e a Fiorella, na parte 2, com a gente só fortalece essa mensagem. ‘Respeita a Roça’ é a nossa essência traduzida em música, unindo o campo e a cidade com orgulho do que somos. Só vem, Respeita a Roça!!", disse Gabriel.

E Jota completou: "Esse projeto é um sonho que está realidade. ‘Respeita a Roça’ estreia no dia 12 de junho em todas as plataformas digitais e no YouTube. Iremos lançar a primeira parte no dia 12 e a segunda parte em setembro! Estamos felizes e ansiosos! Esse projeto irá valoriza ainda mais o agro, mostra como a música sertaneja é forte, impactante e cheia de verdade. É sobre nossas raízes, nossa vivência e a conexão que temos com quem trabalha e vive no interior".

O projeto conta com participações de Sorocaba, César Menotti e Fabiano, Fiduma e Jeca, NOG e Fiorella. O audiovisual tem 8 faixas, que serão lançadas em duas partes: a primeira em junho e a segunda em setembro. Os videoclipes serão lançados semanalmente no canal oficial da dupla no YouTube.

Saiba mais sobre Us Agroboy:

"Us Agroboy ultrapassa 700 milhões de visualizações no YouTube e possuem mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming. Nas redes sociais, acumulam 2 milhões de seguidores, comprovando seu sucesso e crescente popularidade no cenário musical. Em apenas 3 anos, a dupla já emplacou músicas no top 50 do Spotify, gravou mais de 50 feats e tem um contrato com a Warner Music, a terceira maior gravadora do mundo. Apadrinhados e empresariados pela renomada dupla Fernando e Sorocaba, conhecidos por lançar grandes talentos da música, o duo se destaca por criar uma vibe moderna, jovem e agro", informou a equipe de comunicação da dupla.