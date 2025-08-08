Um dia antes da morte do pai, Arlindinho revelou ensinamento que recebeu de Arlindo Cruz

CARAS Brasil
Música / Família

Em entrevista exclusiva no site CARAS Brasil apenas um dia antes da morte do pai, Arlindinho falou sobre o legado de Arlindo Cruz em sua vida

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 17h13

Arlindinho Cruz
Arlindinho Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Arlindinho concedeu uma entrevista ao site CARAS Brasil apenas um dia antes da morte do pai, o sambista Arlindo Cruz. Na conversa, ele falou sobre os aprendizados que teve com o pai ao longo de sua vida. 

“Sempre lutar e correr atrás dos objetivos. Respeitar as pessoas, trabalhar bastante, e o amor à profissão, pelo samba e pela música.”  Essa convivência influenciou diretamente sua trajetória. Desde pequeno, ele soube que queria seguir os passos do pai e contou quando esteve sentimento veio à tona. “Eu vi ele dando autógrafo, a galera em volta dele, principalmente em São Paulo, e falei: é isso que eu quero pra minha vida. Quero ser amado e admirado pelas pessoas.

Arlindinho relembra com carinho os bastidores dos pagodes e shows da época da dupla Arlindo e Sombrinha. “O meu pai foi o meu exemplo musical maior. No dia a dia dos pagodes, a forma como ele conduzia as rodas de samba... um exemplo diário e maravilhoso”, afirmou.

O rapaz ainda descreveu sua relação com o artista. "De muito aprendizado. Ele sempre me ensinando muito e aconselhando, trocando ideia comigo pra caramba", disse ele, que ressaltou as mudanças após o diagnóstico. "Pós-AVC é de muito cuidado, de muito amor, de abraço, cheiro, sorriso, beijo, é assim que a gente procura se comunicar. Eu abraço, aperto, sinto a energia dele ali". Leia a entrevista completa aqui

Arlindo Cruz morreu aos 66 anos após lutar por 7 anos contra as sequelas do AVC. Em seus últimos meses de vida, ele ficou internado em um hospital no Rio de Janeiro. 

Declaração da família de Arlindo Cruz

A família do cantor Arlindo Cruz confirmou a morte dele por meio de um comunicado nas redes sociais. O sambista faleceu aos 66 anos de idade nesta sexta-feira, 8, após viver por 8 anos com as sequelas do AVC.

No comunicado oficial, a família destacou a personalidade dele, seu talento para a música e sua fé como detalhes marcantes de sua trajetória em vida.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram. 

