Um dia antes da morte do pai, Arlindinho revelou ensinamento que recebeu de Arlindo Cruz

Em entrevista exclusiva no site CARAS Brasil apenas um dia antes da morte do pai, Arlindinho falou sobre o legado de Arlindo Cruz em sua vida
O cantor Arlindinho concedeu uma entrevista ao site CARAS Brasil apenas um dia antes da morte do pai, o sambista Arlindo Cruz. Na conversa, ele falou sobre os aprendizados que teve com o pai ao longo de sua vida.
“Sempre lutar e correr atrás dos objetivos. Respeitar as pessoas, trabalhar bastante, e o amor à profissão, pelo samba e pela música.” Essa convivência influenciou diretamente sua trajetória. Desde pequeno, ele soube que queria seguir os passos do pai e contou quando esteve sentimento veio à tona. “Eu vi ele dando autógrafo, a galera em volta dele, principalmente em São Paulo, e falei: é isso que eu quero pra minha vida. Quero ser amado e admirado pelas pessoas.”
Arlindinho relembra com carinho os bastidores dos pagodes e shows da época da dupla Arlindo e Sombrinha. “O meu pai foi o meu exemplo musical maior. No dia a dia dos pagodes, a forma como ele conduzia as rodas de samba... um exemplo diário e maravilhoso”, afirmou.
O rapaz ainda descreveu sua relação com o artista. "De muito aprendizado. Ele sempre me ensinando muito e aconselhando, trocando ideia comigo pra caramba", disse ele, que ressaltou as mudanças após o diagnóstico. "Pós-AVC é de muito cuidado, de muito amor, de abraço, cheiro, sorriso, beijo, é assim que a gente procura se comunicar. Eu abraço, aperto, sinto a energia dele ali". Leia a entrevista completa aqui.
Arlindo Cruz morreu aos 66 anos após lutar por 7 anos contra as sequelas do AVC. Em seus últimos meses de vida, ele ficou internado em um hospital no Rio de Janeiro.
A família do cantor Arlindo Cruz confirmou a morte dele por meio de um comunicado nas redes sociais. O sambista faleceu aos 66 anos de idade nesta sexta-feira, 8, após viver por 8 anos com as sequelas do AVC.
No comunicado oficial, a família destacou a personalidade dele, seu talento para a música e sua fé como detalhes marcantes de sua trajetória em vida.
"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram.
