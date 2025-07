Trio italiano Il Volo detalha passagem pelo Brasil: 'Dar um presente'

Em entrevista à TV CARAS, o trio italiano Il Volo recorda a primeira passagem pelo Brasil e recordam o início da carreira

Com seis datas de apresentações esgotadas em solo brasileiro, o trio italiano Il Volo não esconde o carinho que tem pelo país. Formado por Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, o grupo musical quer levar a cultura da Itália para o mundo e agradecer pelo carinho dos fãs.

"A gente ama o Brasil. Pensamos que os fãs brasileiros e a cultura brasileira tem algo em comum, uma grande ligação com a cultura italiana", afirma o trio, em entrevista à CARAS Brasil. "Somos gratos pelos fãs brasileiros e temos que dizer um grande obrigado pelo apoio e amor."

O carinho que os fãs brasileiros nutrem por Il Volo também é perceptível: o trio chega ao país em outubro para seis apresentações —com todos os ingressos esgotados— e contam que já possuem uma data para voltar. "Voltamos em março de 2026 para outros shows."

Ao longo de seus 15 anos de carreira, eles emocionaram diversos fãs ao redor do mundo com músicas que mostram a cultura da Itália. Agora, com as apresentações no Brasil, eles revelam que tentarão uma surpresa. "Sempre tentamos dar um presente para o nosso público, cantando algo em português."

"Nosso objetivo sempre foi trazer a cultura italiana através da música, e também através da beleza que há no nosso país. Nos nossos shows, cantamos músicas que nos representam, mas também tem música nova do nosso último trabalho musical", acrescentam os músicos, que também recordam o início da carreira e detalham seu estilho musical. Confira abaixo a entrevista completa!

CONFIRA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA DO TRIO IL VOLO À TV CARAS:

VEJA AS DATAS DE SHOW DO TRIO ITALIANO NO BRASIL: