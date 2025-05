Traiu ou não? MC Ryan rompe o silêncio ao ser acusado de traição

O funkeiro MC Ryan reage após ser acusado de trair a ex-namorada e se pronuncia sobre a separação de Giovanna

O funkeiro MC Ryan foi acusado de traição após o fim do namoro com Giovanna Roque vir à tona. Porém, ele negou que tenha traído a ex.

Tudo começou quando Giovanna veio à público para anunciar o fim do relacionamento com MC Ryan. Ela fez um desabafo nas redes sociais e insinuou que teria sido traída. Com isso, o funkeiro rompeu o silêncio e negou que tenha acontecido uma traição.

O artista disse que foi um mal-entendido enquanto ele estava em um encontro com amigos. "Ela chegou de surpresa na casa e tinha umas meninas. Não fiquei com ninguém, não trai a Giovanna. Na hora que ela chegou, eu não estava dentro da casa", disse ele.

Então, Ryan disse que quer se acertar com a amada. "Quero que ela me atenda. Eu amo ela e ela sabe disso. Não fiquei com ninguém. Amo a Giovanna independente de qualquer coisa. Ela é a mãe da minha filha", afirmou.

O que Giovanna Roque falou de MC Ryan?

Em um desabafo nas redes sociais, Giovanna Roque anunciou o fim do namoro com MC Ryan. "Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá", iniciou ela. Em seguida, ela explicou por que a relação chegou ao fim. "Ele é um manipulador, narcisista, tóxico. Essa é verdade! E realmente, eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém. NÃO SE PODE MUDAR QUEM NÃO QUER MUDANÇA. Essa é a verdade! Vamos aguardar os próximos capítulos desse personagem!". Em seguida, disse: "Ele terminou comigo por uma coisa fútil na sexta-feira de manhã, por não obedecer as ordens do machdo alfa. Já me mandando mensagem de uma suposta conversa de reatar na segunda-feira (risos)".

"Esse é o término dele... e o término proposital pra comer gente, e voltar depois com a palhaça e mais uma vez me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve... e não somente elas, já que a fofoca se espalha. Não é mesmo? Essa é a última vez que vocês assistem a esse circo, hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar... pra então me reencontrar novamente comigo mesma.. porque pra ser real, eu nem sei mais quem eu realmente sou".

Quem é MC Ryan?

MC Ryan é um dos grandes artistas do funk de São Paulo. Ele se tornou nacionalmente conhecido em 2021 por causa do hit Lágrimas de Tubarão.

Ryan nasceu na Favela da Zaki Narchi, na zona norte de São Paulo, e conquistou a fama com o funk. Hoje em dia, ele leva uma vida de ostentação com carros de luxo, mansões e joias.

O artista é pai de Zoe, fruto do namoro com Giovanna Roque. Hoje em dia, ele está em processo de emagrecimento após pesar 130 quilos.

