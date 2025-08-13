Traição? Zé Vaqueiro reage ao ser alvo de fake news

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, foram alvos de fake news sobre uma falsa traição. Leia o comunicado oficial do casal

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, foram alvos de fake news sobre o casamento deles. Isso porque surgiram vídeos nas redes sociais com falsos comentários de traição por part edela. Com a repercussão do assunto, a equipe do artista emitiu um comunicado oficial. Para negar os boatos e afirmar que o casamento deles segue muito bem.

"Chega ser constrangedor vir a público para combater a inconsequência de uma fake news. Felizmente, Zé Vaqueiro e Ingra formam um casal cheio de verdade e respeito, o que deu a eles uma família sólida e estruturada. A confiança que um tem pelo outro, não seria colocada a prova por uma loucura plantada nas redes sociais. Por fim, segue o pedido para que a responsabilidade se sobreponha ao click. A única maneira de combatermos a fake news é não transformá-la em notícia, não dar notoriedade, não dar importância e nunca potencializar. Aos poucos a humanidade tem conseguido mudanças importantes em compartimentos ruins. A fake news pode destruir vidas, família, e vai muito além do que podemos imaginar. Que seja este mais um alerta! Assessoria de Imprensa Zé Vaqueiro", informaram.

Zé e Ingra se casaram em 2021 após dois anos de namoro. Eles tiveram dois filhos, Daniel, de cinco anos, e Arthur, que morreu aos 11 meses de vida por causa de uma malformação congênita rara.

Zé Vaqueiro fala sobre processo de luto após a morte do filho

O cantor Zé Vaqueiro enfrentou uma grande dor em julho deste ano com a perda do filho caçula, Arthur, de 11 meses à época. O pequeno, fruto de seu casamento com a influenciadora Ingra Soares, estava internado desde o nascimento devido à Síndrome de Patau, condição que causa uma má-formação congênita.

Em entrevista ao 'Gshow', Zé Vaqueiro falou sobre a partida do bebê e o processo de luto que a família está passando. O artista ainda agradeceu o apoio e carinho que tem recebido nos últimos tempos.

"É um assunto que, pra nós, sempre será muito sensível e doloroso, o que a gente faz mesmo é se apegar e confiar nos planos de Deus. Porque Deus é e sempre será a nossa força maior. Afinal os momentos que vivemos juntos serão eternos", declarou o cantor.

Em seguida, ele revelou que escreveu uma canção para o pequeno. A música em questão trata-se de 'Eu Escolheria Você' e faz parte do álbum 'Ser Tão Eu - Parte 2', seu primeiro DVD.

"A música em homenagem ao meu príncipe, Arthur, já tinha sido gravada antes dele ir para os braços de Deus, mas optei por disponibilizar nas plataformas digitais sem nenhum tipo de divulgação", contou o famoso.

Além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Daniel, de 3 anos. O cantor também considera a enteada Nicole, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior da influenciadora digital, como filha.

O que a esposa de Zé Vaqueiro fez com as roupas do filho que morreu?

A família do cantor Zé Vaqueiro enfrenta o luto pela morte de Arthur, filho dele com Ingra Soares. O bebê faleceu aos 11 meses de idade após nascer com má formação congênita e ficar durante toda a vida no hospital. Recentemente, a esposa do artista revelou o que fez com as roupas e objetos que pertenciam ao menino. Ingra contou que doou os itens que eram do bebê.

Recentemente, Zé surpreendeu a esposa com um presente simbólico em homenagem aos 3 filhos. Na ocasião, Ingra mostrou aos seguidores que havia ganhado uma pulseira com as iniciais dos pequenos. Além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Daniel. O cantor também considera a enteada Nicole,que é fruto de um relacionamento anterior da influenciadora digital, como filha.

