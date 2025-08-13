CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Traição? Zé Vaqueiro reage ao ser alvo de fake news
Música / Vida pessoal

Traição? Zé Vaqueiro reage ao ser alvo de fake news

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, foram alvos de fake news sobre uma falsa traição. Leia o comunicado oficial do casal

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 11h52

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Vaqueiro e Ingra Soares
Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra Soares, foram alvos de fake news sobre o casamento deles. Isso porque surgiram vídeos nas redes sociais com falsos comentários de traição por part edela. Com a repercussão do assunto, a equipe do artista emitiu um comunicado oficial. Para negar os boatos e afirmar que o casamento deles segue muito bem. 

"Chega ser constrangedor vir a público para combater a inconsequência de uma fake news. Felizmente, Zé Vaqueiro e Ingra formam um casal cheio de verdade e respeito, o que deu a eles uma família sólida e estruturada. A confiança que um tem pelo outro, não seria colocada a prova por uma loucura plantada nas redes sociais. Por fim, segue o pedido para que a responsabilidade se sobreponha ao click. A única maneira de combatermos a fake news é não transformá-la em notícia, não dar notoriedade, não dar importância e nunca potencializar. Aos poucos a humanidade tem conseguido mudanças importantes em compartimentos ruins. A fake news pode destruir vidas, família, e vai muito além do que podemos imaginar. Que seja este mais um alerta! Assessoria de Imprensa Zé Vaqueiro", informaram. 

Zé e Ingra se casaram em 2021 após dois anos de namoro. Eles tiveram dois filhos, Daniel, de cinco anos, e Arthur, que morreu aos 11 meses de vida por causa de uma malformação congênita rara. 

Zé Vaqueiro fala sobre processo de luto após a morte do filho

O cantor Zé Vaqueiro enfrentou uma grande dor em julho deste ano com a perda do filho caçula, Arthur, de 11 meses à época. O pequeno, fruto de seu casamento com a influenciadora Ingra Soares, estava internado desde o nascimento devido à Síndrome de Patau, condição que causa uma má-formação congênita.

Em entrevista ao 'Gshow', Zé Vaqueiro falou sobre a partida do bebê e o processo de luto que a família está passando. O artista ainda agradeceu o apoio e carinho que tem recebido nos últimos tempos.

"É um assunto que, pra nós, sempre será muito sensível e doloroso, o que a gente faz mesmo é se apegar e confiar nos planos de Deus. Porque Deus é e sempre será a nossa força maior. Afinal os momentos que vivemos juntos serão eternos", declarou o cantor.

Em seguida, ele revelou que escreveu uma canção para o pequeno. A música em questão trata-se de 'Eu Escolheria Você' e faz parte do álbum 'Ser Tão Eu - Parte 2', seu primeiro DVD.

"A música em homenagem ao meu príncipe, Arthur, já tinha sido gravada antes dele ir para os braços de Deus, mas optei por disponibilizar nas plataformas digitais sem nenhum tipo de divulgação", contou o famoso.

Além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Daniel, de 3 anos. O cantor também considera a enteada Nicole, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior da influenciadora digital, como filha.

O que a esposa de Zé Vaqueiro fez com as roupas do filho que morreu?

A família do cantor Zé Vaqueiro enfrenta o luto pela morte de Arthur, filho dele com Ingra Soares. O bebê faleceu aos 11 meses de idade após nascer com má formação congênita e ficar durante toda a vida no hospital. Recentemente, a esposa do artista revelou o que fez com as roupas e objetos que pertenciam ao menino. Ingra contou que doou os itens que eram do bebê.

Recentemente, Zé surpreendeu a esposa com um presente simbólico em homenagem aos 3 filhos. Na ocasião, Ingra mostrou aos seguidores que havia ganhado uma pulseira com as iniciais dos pequenos. Além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Daniel. O cantor também considera a enteada Nicole,que é fruto de um relacionamento anterior da influenciadora digital, como filha.

Leia também: Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares impressiona com fotos da filha: "Irmã gêmea"

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Zé VaqueiroIngra Soares

Leia também

Família

Rogério Flausino - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Rogério Flausino completa 18 anos. Veja como ela está

Talento

Marcelo Sangalo - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Filho de Ivete Sangalo participa da gravação do novo projeto da mãe

Figurino

Ivete Sangalo - Fotos : Webert Belicio / Agnews

Ivete Sangalo brilha com vestido jovial em gravação do Ivete Clareou

Gêmeas

Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena na gravação do audiovisual da mãe - Foto: Webert Belício / AgNews

Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena na gravação do audiovisual da mãe

Fashion

Famosos na gravação do audiovisual de Ivete Sangalo - Fotos: Brazil News

Veja os looks dos famosos para a gravação do audiovisual Ivete Clareou

Resiliência

Marcus Menna e esposa - Foto: Reprodução / Instagram

Como anda a vida de Marcus Menna após 20 anos do coma

Últimas notícias

Maraisa surge hospitalizada e preocupa fãs; médica explica condição capilar da cantoraEspecialista alerta sobre condição que Maraisa sofre: 'Não é possível evitar'
Marcello Noves completa 63 anos nesta quarta-feira, 13Marcello Novaes chega aos 63 anos; Ator e filho compartilham personagem em novela
Fabiula Nascimento e Camila Queiroz estão no filme 'Uma Mulher Sem Filtro'Estreias de agosto nos cinemas: veja os 12 filmes que chegam ainda este mês
Astróloga fala sobre futuro de Neymar nos camposAstróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'
Virginia mostra semelhança com Maria AliceVirginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice
Armando BabaioffArmando Babaioff exibe foto inédita com seu namorado
Maíra CardiFilha de Maíra Cardi acorda gritando de dor em meio à recuperação de cirurgia: ‘Tadinha’
Marcelo Sangalo entrega mais detalhes de sua participação no projeto Ivete ClareouMarcelo Sangalo revela se vai subir ao palco na turnê de Ivete Sangalo: 'Quem sabe eu toco um pouquinho'
Maria de Fátima usa segredo para chantagear OdeteVale Tudo: Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete
Maria João Bastos está no elenco do filme ‘Uma Praia em Nossas Vidas'Maria João Bastos celebra novo filme no Brasil: ‘Fala de amor, descobertas’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade