Tony Bellotto reaparece após passar por cirurgia contra câncer no pâncreas

Tony Bellotto é fotografado em passeio de bicicleta no Rio de Janeiro cerca de três meses após cirurgia no pâncreas

O músico Tony Bellotto reapareceu nesta quinta-feira, 10, no Rio de Janeiro após passar por uma cirurgia contra o câncer. Ele foi flagrado pelos paparazzi enquanto andava de bicicleta nas ruas do bairro Leblon para ir até a academia treinar.

O artista mostrou que está bem de saúde após superar a cirurgia feita em abril. O procedimento foi um sucesso e ele já retomou sua rotina de atividades físicas.

Tony Bellotto anda de bicicleta no Rio de Janeiro - Foto: Dan Delmiro / AgNews

O diagnóstico de Tony Bellotto

O músico Tony Bellotto revelou o diagnóstico de foi revelado publicamente no início de abril de 2025. Na ocasião, ele adiantou que faria a cirurgia. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse ele.

"Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama", completou Tony Bellotto.

"Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. Nos vemos em breve.", encerrou.

Após o anúncio, a médica dele, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, contou sobre os detalhes do tratamento do artista.

