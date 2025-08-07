CARAS Brasil
  1. Música
  2. Tony Bellotto, do Titãs, define retorno aos palcos após cirurgia contra câncer
Música / De volta!

Tony Bellotto, do Titãs, define retorno aos palcos após cirurgia contra câncer

O guitarrista Tony Bellotto passou por uma cirurgia em abril deste ano após ser diagnosticado com um tumor no pâncreas; saiba mais

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 20h17 - Atualizado às 20h58

Tony Bellotto volta ao trabalho após câncer
Tony Bellotto volta ao trabalho após câncer - Foto: Reprodução/Instagram

Tony Bellotto voltou ao trabalho após ficar meses afastado para tratar de um câncer no pâncreas. O perfil oficial do Titãs postou uma foto do guitarrista com os outros integrantes da banda nesta quinta-feira, 7, e celebrou o seu retorno. 

Na imagem compartilhada no feed, o artista aparece sorridente ao lado de Alexandre de Orio, Beto Lee, Sérgio Britto, Branco Mello e Mario Fabre no estúdio. "Felizes e preparados para grande volta de Tony Bellotto aos palcos!", diz a legenda. Os Titãs se apresentam neste sábado, 9, no Clube Atlético Juventus, em São Paulo.

A notícia animou os fãs. "Que maravilha", disse um seguidor. "Que grande notícia!", escreveu outro. "Todos juntos, que demais!", falou uma fã. "Que alegria imensa, Tony Bellotto!!!! Muito, mas muito feliz com essa notícia!!!!", comentou mais um. 

Vale lembrar que casado com a atriz Malu Mader, com quem tem dois filhos, João Mader, de 30 anos, e Antônio, de 27. O músico revelou o diagnóstico do câncer no início de março. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado. Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio."

"Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama. "Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. Nos vemos em breve", disse ele na ocasião. 

Em abril, ele passou por uma cirurgia para remover o tumor. "Nosso querido Tony Bellotto fez a cirurgia. O procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação. Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos", informou a equipe dos Titãs.

Confira: 

Carreira de Tony Bellotto

  • Início e Formação

Nascimento: Tony Bellotto nasceu no Rio de Janeiro, no dia 30 de junho de 1960.
Formação: Iniciou sua carreira como guitarrista e estudou Arquitetura, mas logo se dedicou integralmente à música.

  • Carreira Musical

Fundação dos Titãs: Em 1982, fundou a banda Titãs, um dos maiores nomes do rock brasileiro, inicialmente composta por nove membros.
Guitarrista e compositor: Tony Bellotto se destacou não só como guitarrista, mas também como um dos principais compositores da banda, com hits como "Sonífera Ilha" e "Flores".
Prêmios: Em 2000, recebeu o prêmio de "Melhor Instrumentista" no Prêmio Multishow de Música Brasileira.
Últimos trabalhos: Em 2015, a banda lançou o álbum ao vivo Nheengatu, sendo este um marco na carreira do grupo.

  • Carreira Literária

Primeiro livro: Em 1995, Tony Bellotto publicou Bellini e a Esfinge, que introduziu o detetive Remo Bellini, personagem de sua série de livros policiais.
Outros títulos: Publicou vários outros livros como Bellini e o Demônio (1997), Bellini e os Espíritos (2005), Bellini e o Labirinto (2014), Dom (2020) e Vento de Setembro (2024).
Adaptação cinematográfica: O livro Bellini e a Esfinge foi adaptado para o cinema em 2001, com Fábio Assunção e Malu Mader no elenco.
Coleção de contos: Em 2008, lançou Rio Noir, uma coletânea de contos policiais ambientados no Rio de Janeiro.

  • Outros trabalhos

Programa "Afinando a Língua": Entre 1999 e 2016, Tony foi apresentador do programa educativo Afinando a Língua no Canal Futura.
Colunista de revista e jornal: Tony Bellotto também foi colunista da revista Veja e do jornal O Globo, abordando temas urbanos e culturais.

  • Vida Pessoal

Casamento com Malu Mader: Tony Bellotto é casado com Malu Mader desde 1989 e tem dois filhos com a atriz: João, Antônio. Ele também é pai de Nina, de outro relacionamento.

Leia também:Tony Bellotto faz rara aparição com a esposa após cirurgia contra o câncer

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

Rebeca AndradeRebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina
