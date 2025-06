Thiaguinho faz homenagem para a ex-mulher, Fernanda Souza

Prestes a ser pai pela primeira vez, Thiaguinho celebra o aniversário da ex-mulher, Fernanda Souza, com recado especial

O cantor Thiaguinho começou o dia desta quarta-feira, 18, com uma homenagem para sua ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza. Nos stories do Instagram, ele resgatou uma foto com a estrela para celebrar o aniversário de 41 anos dela.

“E hoje é dia de celebrar sua vida, Fernanda Souza. Muita saúde, paz, alegria, amor e tudo de melhor que meu coração tem pra te desejar! Que você siga sendo essa luz para todos nós que te rodeamos e te amamos! Deus abençoe demais sua vida e nossa parceria eterna! Conte comigo para sempre! Feliz aniversário”, afirmou ele.

Vale lembrar que Thiaguinho e Fernanda Souza viraram amigos após a separação. Os dois terminaram o casamento em 2019 após crises na relação. Desde então, eles não pararam de ser vistos juntos em celebrações.

Inclusive, Fernanda fez questão de celebrar junto com o ex quando Thiaguinho anunciou que será pai pela primeira vez. Ele espera seu primeiro filho, Bento, com a atual esposa, Carol Peixinho. "Que lindos! Estamos muito felizes e desejamos toda saúde e amor desse mundo pra vocês 3! Parabéns! Que Deus os abençoe muito!", desejou a atriz.

Thiaguinho e Fernanda Souza

Thiaguinho fala da ex

O cantor Thiaguinho surpreendeu ao relembrar a ajuda e apoio da ex-mulher, a apresentadora e atriz Fernanda Souza, em uma fase de sua vida após a separação. Em entrevista no Jornal Extra, ele contou sobre quando decidiu mergulhar no autoconhecimento após a pandemia de Covid-19 por incentivo da ex-mulher.

“Com certeza, ela foi um canal para isso. Ela faz um trabalho maravilhoso, e eu digo para todos os meus amigos: foco no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Hoje estou mais leve”, disse ele, já que Fernanda produz conteúdo sobre autoconhecimento.

Inclusive, ele é adepto da terapia em sua rotina. “Faço terapia e realmente me senti muito ansioso e angustiado naquele momento, assim como a grande maioria, pois nano sabia quando poderia voltar, por não poder fazer o que eu amo tanto. E precisei focar no meu autoconhecimento, o que já buscava, mas ali foi mais forte”, afirmou.

