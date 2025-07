Thaeme revela que teve 6 abortos e relembra o motivo

Thaeme, da dupla com Thiago, relembra a dor de perder várias gestações antes de se tornar mãe de duas meninas

A cantora Thaeme, da dupla com Thiago, surpreendeu ao relembrar as perdas gestacionais antes de engravidar de suas duas filhas. Em entrevista no podcast Vaca Cast, ela contou que sofreu 6 abortos espontâneos e descobriu o motivo para não conseguir levar uma gestação adiante.

“2018 foi a primeira perda. Eu tive seis. Só quem passa sabe, né?”, disse ela. A cantora contou que descobria as gestações bem no início, mas perdia pouco depois. Porém, os médicos só foram investigar as causas após 3 perdas, já que diziam que era algo normal não conseguir segurar a gestação até o fim.

Thaeme contou que descobriu que ela e o marido, o empresário Fábio Elias, possuem uma incompatibilidade genética, que fazia com que o corpo dela rejeitasse o feto desde o início da gestação.

“O que eu sempre falo para as mães é: não pode ficar esperando. A gente vai no médico e ouve: ‘ah, é muito comum. Tem que pesquisar depois da terceira perda’. O quê? Você vai esperar três perdas?”, disse ela.

A cantora hoje é mãe de duas meninas, Liz e Ivy.

Thaeme Mariôto abre o jogo sobre ter mais filhos

A cantora Thaeme Mariôto aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs. Um internauta quis saber se ela está grávida. Ela negou a informação e abriu o jogo sobre a possibilidade de ter mais filhos.

"Às vezes dá vontade, mas aí eu lembro a loucura que a minha vida é de viagens e eu desisto rapidinho. Na fase que as meninas estão, cinco e três anos, tudo fica mais tranquilo. Mas deixar um bebê que precisa mamar no peito em casa para mim é um grande desafio. E levar só um bebê e deixar as duas em casa não daria também", disse ela.

Leia também:Thaeme se formou em outra profissão antes de ser cantora; saiba qual!