Leitura labial revela o que Taylor Swift disse ao ser vaiada no Super Bowl

Especialista em linguagem labial expõe o que a cantora Taylor Swift, que acompanhava o seu namorado do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, falou após a vaia

Durante a noite de domingo, 09, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles se enfrentaram na frente de um grande público. O Super Bowl LXI (59), foi palco para a presença de vários famosos e fãs do esporte. Uma da pessoas mais cotadas para a grande noite foi a popstar Taylor Swift, que com seu nome e sua aparição no telão da Ceasar Arena, em Nova Orleans, foi recebida por vaias.

Apesar da comparição de Donald Trump, - primeiro presidente dos EUA, durante mandato, que vai a grade final do futebol americano - e da atração principal do intervalo, Kendrick Lamar, grande parte da atenção ficou voltada para a artista, de 35 anos, que acompanha uma das estrelas dos Chiefs em quase todos jogos e recebe muitos gritos e aplausos de fãs. Desta vez, ela ficou comovida ao receber o menosprezo dos espectadores. Sem entender o que estava acontecendo, Swift divide com a rapper, Ice Spice, que a acompanhou durante a cena.

Logo após as vaias, ela sorri e de repente muda para um expressão abatida, e comenta algo para a pessoa do outro lado. NJ Hickling, especialista em leitura labial, captou o que a cantora disse: “O que, o que está acontecendo?”.

O presidente dos EUA usufruiu desta oportunidade para zoar Swift, fazendo uma publicação na sua mídia Truth Social: "A única que teve uma noite mais difícil do que o Kansas City Chiefs foi Taylor Swift. Ela foi VAIADA para fora do estádio. O MAGA é muito implacável!".

A partida do Philadelphia Eagles, time que Taylor torcia e que escreveu algumas letras, como a canção “Gold Rush”, jogou contra Kansas City Chiefs, equipe que seu namorado Travis Kelce atua, terminou derrotada pelos Eagles por 22-40. Apesar do time da Filadélfia ter ganho e não deixado os Chiefs alcançarem o tricampeonato, a popstar permaneceu até o final, para apoiar seu namorado.

Leia também:Taylor Swift teria ganhado mais de R$ 910 mil em presentes de aniversário do namorado