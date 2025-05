Superou Madonna? Veja como foi a audiência do show de Lady Gaga na Globo

A cantora norte-americana Lady Gaga fez um show gratuito na Praia de Copacabana, neste sábado, 3, que foi transmitido pela TV Globo

A cantora norte-americana Lady Gaga fez um show gratuito na Praia de Copacabana, neste sábado, 3, que reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas. O espetáculo transmitido pela TV Globo, que marcou bons índices de audiência.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Notícias da TV , o show registrou 14,2 pontos na Grande São Paulo. Exibido logo após o Supercine, o filme Casa Gucci --protagonizado pela artista-- alcançou uma média de 5,8.

A audiência, porém, não superou a cantora Madonna. Em maio de 2024, a artista encerrou sua turnê "The Celebration Tour", que comemorou seus 40 anos de carreira, com um show gratuito na Praia de Copacabana. O show também foi transmitido pela Globo e marcou 17,0 pontos na capital paulista.

E o resultado na TV contrasta com o do público presente na praia. Lady Gaga atraiu 2,1 milhões de pessoas, enquanto Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas, segundo estimativas oficiais.

Vale lembrar que o recorde de maior público em Copacabana é do cantor britânico Rod Stewart. Na virada de 1994 para 1995, o famoso reuniu aproximadamente 4,2 milhões de pessoas, segundo estimativas da época. A apresentação entrou para o Guinness Book como o maior show gratuito já realizado até então. Veja a lista com os 10 maiores shows realizados.

Quanto vale um ponto no Ibope?

Vale lembrar que na Grande São Paulo, a região mais importante para o mercado publicitário, cada ponto de audiência em 2025 representa 77.488 domicílios, sendo 199.313 pessoas. Os valores são atualizados no início de cada ano com base nas estimativas populacionais do IBGE, de forma que cada ponto represente 1% do universo pesquisado em cada praça.

Lady Gaga se despede do Brasil em longo texto

Após a apresentação, Lady Gaga publicou, em seu perfil nas redes sociais, um texto de agradecimento aos brasileiros após a sua apresentação no Rio de Janeiro. Obrigada, Rio, por esperarem por mim. Eu amo vocês. Jamais esquecerei esse momento. Paws up, little monsters. Obrigada. Com amor, Mother Monster.". Leia na íntegra!

