Spice Girls divididas? A razão por trás das ausências no grande dia de Mel B

O clima de mistério envolve o casamento de Mel B — e os laços e tensões entre as ex-integrantes do grupo Spice Girls ganham novos contornos

O casamento de Mel B — a eterna Scary Spice — promete ser um dos eventos do ano. Mas, segundo o Daily Mail, duas das ex-Spice Girls não estarão presentes, reacendendo os rumores sobre o relacionamento entre as integrantes. Vamos revelar quem são e entender por que essa ausência gera curiosidade.

As ausências confirmadas

De acordo com o Daily Mail, Victoria Beckham e Geri Halliwell não comparecerão à cerimônia. A matéria, assinada por Katie Hind, ressalta que a estilista e ex-Posh Spice e a Ginger Spice têm agendas e diferenças pessoais que dificultam a participação no evento.

Victoria Beckham estaria focada em compromissos com sua marca de moda e não faria parte da festa.

Geri Halliwell, embora anteriormente próxima de Mel B, enfrenta desafios pessoais e deslizes na reta final rumo ao altar — como mudanças de nome e escândalos conjugais recentes

Relações dentro e fora do grupo

União pós-Spice Girls

Apesar dessas ausências, o grupo mantém forte apego histórico. Melanie C (Sporty Spice) compartilha com Mel B uma amizade sólida: ambas protagonizaram turnês de reunião (2007–08 e 2019, embora Victoria tenha faltado em 2019). Emma Bunton (Baby Spice) segue conectada emocionalmente: atuou como “irmã de coração” da noiva, participando de seu despedida de solteira na Tunísia ao lado de Mel C.

Tensões criativas e pessoais

O afastamento entre Victoria e Geri já existia há tempos: Victoria recusou o retorno de 2019 para focar na moda, e Geri teve atritos recentes com Mel B — no último ano, mudanças de nome e postagens nas redes sociais indicaram um desgaste na relação entre as duas.

O que significa esse hiato

Dinâmica atual do grupo: as Spice Girls operam hoje com subsídios à carreira solo, o que naturalmente distanciou algumas integrantes ao longo dos anos.

Prioridades individuais: Victoria está consolidada no universo da moda e família, Geri vive momentos de reavaliação pessoal e Mel B segue crescendo em sua vida afetiva com Rory McPhee .

Conflitos não explícitos: rumores de desentendimentos — especialmente envolvendo Geri e Mel B — sugerem uma convivência mais complexa, ainda que não abertamente exposta.

