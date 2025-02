Solteiro, João Guilherme se joga na noitada ao som de Anitta

O ator João Guilherme aproveitou a noite de domingo, 23, no show da cantora Anitta em São Paulo após ficar solteiro novamente

O ator João Guilherme aproveitou a noite de domingo, 23, ao som de funk. O artista foi flagrado pelos paparazzi enquanto se divertia na plateia do show Ensaios da Anitta em São Paulo.

Discreto, ele apareceu de boné no meio da multidão e rodeado pelos amigos. O rapaz está solteiro há poucos dias .

Na semana passada, ele e a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, confirmaram o fim do namoro por meio de uma nota oficial da assessoria de imprensa. “Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, escreveram.

Antes de ir para o show da Anitta, João Guilherme curtiu o domingo de folga com seu cachorro. Ele mostrou uma foto ao lado do pet enquanto estavam deitados no sofá no dia quente de verão.

João Guilherme fez mudança na equipe antes da separação

O fim do namoro do ator João Guilherme com a atriz Bruna Marquezine surpreendeu os fãs do ex-casal nesta semana. Com a repercussão em alta, um assunto envolvendo o ator surgiu na internet e mostrou uma decisão radical dele.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o ator decidiu demitir sua equipe para assinar contrato com a equipe de agenciamento da atriz. A decisão dele teria sido tomada para mudar o time que trabalhava ao seu lado.

O colunista apontou que a decisão aconteceu no final de 2024 e ele encerrou a parceria com seu ex-empresário, que era o seu tio Pe Lu (ex-Restart), após 12 anos de parceria. Com isso, o artista passaria a ser assessorado pela mesma empresária de Bruna Marquezine.

