Solange Almeida relata mudança de hábitos para tentar engravidar aos 50 anos

Mãe de 4 filhos, a cantora Solange Almeida lamentou comentários etaristas sobre gestação de mulheres maduras: 'Que se danem'

A cantora Solange Almeida abriu o coração ao falar sobre a maternidade e o quanto sua vida se transformou com a chegada dos quatro filhos: Sabrina, Rafael, Estrela e Esther. Atualmente com 50 anos de idade e com os herdeiros criados, a artista revelou que deseja se tornar mãe novamente.

Em entrevista à 'Marie Claire', Solange contou que já está se preparando para uma nova gravidez. A cantora, inclusive, explicou que mudou alguns hábitos em sua rotina, incluindo a realização de exercícios físicos e uma dieta mais saudável, para conseguir realizar o sonho de gestar novamente após os 50.

" Quando eu tive a minha última filha, aos 39 anos de idade, decidi congelar os meus óvulos. Uma amiga minha médica e especialista em reprodução humana me perguntou se eu tinha vontade de ter mais filhos e recomendou que eu fizesse o procedimento. Guardei para quando encontrasse alguém com quem tivesse certeza de que gostaria de ter um filho", declarou a famosa.

"Me casei de novo e engravidei de forma natural, mas não consegui levar adiante. Tive duas tentativas de fazer os embriões e colocar o óvulo fecundado no meu útero, mas não consegui com nenhuma das duas. Foi tranquilo, mas coloquei os ‘bebês’ e eles não fincaram. Agora, estou fazendo todo um preparo com vitaminas, exercícios físicos e investindo em conseguir uma condição melhor para ter um bebê depois dos 50 ", completou.

Em seguida, Solange Almeida explicou que tem feito acompanhamento com especialistas desde que decidiu engravidar novamente. A cantora ainda lamentou a existência de comentários etaristas perante a gestação de mulheres maduras, como foi o caso da atriz Claudia Raia.

" As pessoas colocam data de validade na mulher. Acham normal ser pai aos 60 ou 70 anos e não acham normal ser mãe aos 45. Vi muito isso com a Claudia Raia, com algumas pessoas validando e outras questionando: 'Como pode você, com a vida resolvida e filhos criados, pensar em ser mãe?' A resposta é que não tem idade para o amor. Ser mãe é um amor incondicional", disse.

" Estou fazendo uma dieta equilibradíssima e se for realmente da vontade de Deus, eu estou pronta. Que se danem os comentários, vou viver minha vida. O importante é saber que estou feliz ", acrescentou Solange Almeida, explicando que o marido, Monilton Moura, também deseja ser pai, mas que a decisão de aumentar a família partiu totalmente dela.

Os 40 anos de carreira de Solange Almeida

Solange Almeida (50) terminou 2024 com a gravação de seu novo DVD, o projeto 50/50, que representa a chegada da artista a quase quatro décadas dedicadas à música. Em entrevista à CARAS Brasil, ela refletiu sobre os 40 anos de carreira e 50 anos de vida: "Deus me fez forte", declarou.

O 50/50, segundo Solange, representa mais do que uma conquista artística, mas também um momento de conexão profunda com suas raízes e com o público que a acompanha ao longo dos anos; confira o bate-papo completo com a artista!

