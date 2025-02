Simone Mendes comenta relação com a irmã, Simaria, após fim da dupla

A cantora Simone Mendes abriu o coração ao falar sobre a relação com a irmã e ex-parceira de palco, Simaria; fim da dupla aconteceu em 2022

A cantora Simone Mendes abriu o coração ao falar sobre sua relação com a irmã, Simaria, com quem fez dupla sertaneja por cerca de 10 anos. As duas anunciaram o fim da parceria em agosto de 2022 e, atualmente, a artista segue carreira solo na música.

Após o fim da dupla, rumores de que Simone e Simaria teriam se afastado na vida pessoal passaram a circular nas redes sociais. A informação, no entanto, não passa de especulação. Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, a cantora comentou a respeito da convivência entre as duas e reforçou que tudo sempre esteve em paz.

"Graças a Deus, está tudo bem. A minha irmã é minha irmã, eu amo ela, é sempre bom estar pertinho dela, ela sempre está na minha casa, os nossos filhos se amam, brincando, se divertindo, a gente almoça junto, faz churrasco junto, se diverte, dá risada, brinca, fala da vida", declarou Simone Mendes.

Ao longo do bate-papo com Maju Coutinho, a famosa ainda falou sobre o medo e a incerteza de seguir carreira solo após anunciar o fim da dupla com Simaria. "Quando a gente decidiu encerrar a carreira, fiquei com aquela incerteza no coração, será que vai dar certo, será que não vai?", refletiu ela.

"Eu disse, eu não posso parar, mesmo com medo da vida, mesmo sendo humana, porque a gente é falho, fraco, às vezes o medo bate à porta, mas eu, como uma boa brasileira, não desisti", completou Simone Mendes.

Simone fala da relação com a irmã Simaria 🫶 #Fantásticopic.twitter.com/6GiHAnZm0A — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 3, 2025

A cirurgia de Simone Mendes

Recentemente, a cantora sertaneja Simone Mendes usou as redes sociais para atualizar sobre seu estado de saúde. A artista se submeteu a uma cirurgia plástica nas coxas com o objetivo de harmonizar algumas partes do corpo após perder 30kg. Nos stories do Instagram, ela contou que está bem, mas usando dreno e fralda.

"Estou aqui de boa. Um dia de cada vez. Estou aqui com o meu dreno. O mais legal que estou achando é que estou usando fralda. Tô de fraldinha só pra não ficar sem roupa, pra ficar cobertinha. Bem legalzinho, agora não faço nenhuma necessidade na fralda porque eu não gosto", iniciou ela.

Que complementou: "Eu prefiro me levantar, no meu esforço, no meu tempo, e fazer minhas necessidades lá [no banheiro]. Agora, na fralda eu não faço", revelou ela, que adiantou que volta a trabalhar no próximo dia 08 de fevereiro.

Leia também: Simone Mendes esclarece sobre volta da dupla com Simaria: "Ciclos se encerram"