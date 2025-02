Simone Mendes abre o jogo sobre os medos após o fim da dupla com Simaria

A cantora Simone Mendes conta sobre o início da carreira solo e os medos após o fim da dupla com Simaria, em agosto de 2022

Na última segunda-feira, 10, a cantora Simone Mendes compartilhou com o público como se sentiu após o fim da dupla sertaneja com sua irmã, Simaria. Em 2022, as irmãs informaram que não seriam mais parceiras nos palcos e a caçula iniciou sua carreira solo pouco tempo depois. Agora, Simone descreveu que sentiu muita tristeza e chorou muito quando a decisão foi tornada pública.

A compositora relatou, durante entrevista ao canal de André Piunti, como foi o momento em que a decisão foi de acabar com a dupla musical. “Robertão, que é meu empresário há 18 anos, no momento da soltura da nota, que a gente tinha decidido encerrar as atividades da dupla, ele estava comigo na minha casa e a gente ficou muito emocionado, choramos muito, porque é uma dor que parece a morte”, comentou.

Com muitos hits e a bagagem adquirida ao longo da dupla, Simone afirmou que não queria encerrar sua carreira artística, decidindo, assim, seguir em frente. “Eu podia parar, porque eu cheguei em uma fase da minha vida, em que eu consegui fazer minha vida. Porém, eu sabia que eu ainda não estava preparada para parar.”, completou.

Com o histórico de várias duplas que se separaram e não seguiram bem na carreira solo, Simone explica que tinha "um pé atrás" em relação à aceitação de sua nova carreira. "O medo bate à porta e é natural porque somos humanos. Todo dia eu escuto: ‘como eu te amo, como você é especial, como você canta bonito', mas isso não era o suficiente para acreditar que daria certo, justamente por conta do histórico que se tinha na música."

Apesar de amar o forró, Simone escolheu iniciar sua carreira solo no sertanejo romântico e tradicional. “Eu quero uma Simone Mendes sertaneja”, afirmou. Erro Gostoso se destacou como um dos primeiros grandes sucessos da cantora, marcando o início de sua nova fase.

