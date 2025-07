Shakira posta vídeo falando em português e leva fãs à loucura: 'Saudade'

Shakira surpreende brasileiros com vídeo em português e menciona saudade do país; turnê Las Mujeres Ya No Lloran pode ter novas datas por aqui

Nesta terça-feira, 8, Shakira deixou os fãs brasileiros eufóricos ao publicar um vídeo nos Stories do Instagram em que se dirige diretamente ao público do Brasil e em português. A cantora colombiana, de 48 anos, aparece no registro perguntando: "Pessoal, vocês realmente querem que eu volte ao Brasil? Porque tenho muita saudade de vocês."

Não demorou para o gesto repercutir nas redes sociais, com os fãs brasileiros na expectativa por novas datas da turnê Las Mujeres Ya No Lloran no país.

"Você ainda pergunta, mamys! Queremos sua presença já", comentou um seguidor. Outro internauta se animou: "É tudo que nós mais queremos". "Queremos muito. Já estou com a roupa de ir para te ver novamente", comemorou outro.

Indícios de que vem novidade por aí

A gravação faz parte de uma série de vídeos divulgados pela cantora nas redes sociais, com recados personalizados para diferentes países da América Latina. Até então, Shakira havia se dirigido aos fãs do Uruguai, Peru, Argentina, Chile e Colômbia. Agora, ao incluir o Brasil, reacende a esperança de que novas apresentações possam ser anunciadas.

A passagem mais recente de Shakira pelo Brasil aconteceu em fevereiro deste ano. Ela se apresentou no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 11, e no Estádio Morumbis, em São Paulo, no dia 13. Ambas as datas fizeram parte da atual turnê, que leva o nome do álbum vencedor do Grammy 2025 na categoria Melhor Álbum Pop Latino.

Celebrando 35 anos de carreira, Shakira tem lotado arenas com um setlist recheado de sucessos. Entre as músicas apresentadas estão La Fuerte, Las de la Intuición, She Wolf, Whenever, Wherever, Rabiosa e o hit mundial Waka Waka.

