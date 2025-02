Shakira escreve carta aberta antes de iniciar turnê: 'Melhor show'

Em suas redes sociais, Shakira postou uma carta aberta antes de iniciar sua turnê com um show no Rio de Janeiro. Confira!

Em suas redes sociais, Shakirasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 90 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 11, a cantora se apresenta no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que significa As Mulheres Já Não Choram.

Enquanto se preparava em seu camarim, a artista fez questão de postar uma carta aberta para seus fãs. "Hoje é o dia. Neste momento, escrevo estas linhas do meu camarim. O reflexo no espelho me devolve a imagem de uma mulher que deu até o último fôlego em cada ensaio, em cada acorde, em cada passo. Doze meses. Catorze horas por dia. Um ano inteiro preparando cada detalhe com um único objetivo em mente: entregar a vocês o melhor show da minha vida", começou ela.

Em seguida, Shakira comentou mais sobre o show. "Sei que a perfeição não existe, mas sei que esta noite me entregarei a vocês exatamente como sou, com a voz afiada pela experiência e a pele marcada por cada batalha vencida e perdida. Esta noite não será apenas para me ver cantar. Será para uivar, sentir, gritar o que ainda não tivemos coragem de dizer. Dançar, rir, chorar, abraçar, nos perder e nos encontrar em cada canção. Porque o que construímos juntos não é apenas música. É um pacto. É uma linguagem, a linguagem da nossa matilha. E se há algo certo, é que uma loba jamais esquece sua matilha, e depois desta noite, cada um de vocês estará comigo para sempre. Que vontade de ver vocês já! Estou aqui", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Ingressos chegam a R$ 15 mil

Com a passagem confirmada pelo Brasil em fevereiro de 2025, Shakira divulgou os preços dos ingressos VIP para seus shows no país, incluindo um pacote que dá direito a conhecê-la e tirar uma foto com ela. Para chegar pertinho da colombiana, fãs precisarão desembolsar valores que ultrapassam até R$ 15 mil.

E já teve gente garantindo esse ingresso mais do que especial! Em pré-venda para fãs inscritos no site da artista, tanto os pacotes VIP quanto os ingressos mais simples já esgotaram.

O chamado Pacote VIP Ultimate Meet & Greet inclui um ingresso de pista premium, encontro e oportunidade de fotos com Shakira, item autografado, item exclusivo de merchandising VIP, credencial e cordão VIP comemorativo, oportunidade de compras de merchandising durante o tour pé-show e anfitrião VIP no local e check-in.

Os que comprarem esse pacote também terão acesso ao lounge VIP pré-show, que inclui uma variedade de aperitivos e dois vouchers para bebidas, ambiente de decoração temática e música animada com seus hits favoritos da Shakira.

Em São Paulo, o valor desse pacote varia entre R$ 14.778,00 (meia-entrada) e R$ 15.366,00 (inteira). No Rio de Janeiro, os preços caem um pouquinho e ficam entre R$ 13.530,00 (meia-entrada) e R$ 14.052,50 (inteira).

Esse não é o único tipo de pacote especial vendido por Shakira para seus shows no Brasil, não. Pra quem quer desembolsar um pouco menos, mas ainda ter uma experiência diferenciada, tem ainda o Pacote VIP Lounge, com acessos aos mesmos benefícios do Pacote VIP Ultimate Meet & Greet, mas sem direito a encontro e fotos com a artista; e o Pacote Gold Hot Ticket, que garante entrada antecipada itens exclusivos.

Leia também: Após aproximação, Shakira deve ser escolhida como madrinha do bebê de Gisele Bündchen