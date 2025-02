Shakira desembarca no Brasil para show e é recebida pelos fãs

Shakira agita o desembarque de aeroporto do Rio de Janeiro ao ser recebida pelos fãs brasileiros. Veja as fotos

A cantora Shakira, de 48 anos, já está no Brasil! Ela desembarcou em um aeroporto no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 7, e foi recebida pelos fãs brasileiros.

A estrela ficou surpresa com a quantidade de fãs no local e já desembarcou dando risada e demonstrando sua alegria em chegar por aqui. Simpática, ela posou para fotos e também atendeu jornalistas da imprensa que estava no local.

Shakira fará shows no Rio de Janeiro no dia 11 de fevereiro, e também em São Paulo no dia 13 de fevereiro. A atual turnê dela tem o nome de Las Mujeres No Ya Lloran World Tour, que tem como foco o álbum dela que destaca o empoderamento feminino.

Shakira no Brasil - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Shakira no Brasil - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Shakira no Brasil - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Shakira fala sobre a vida pessoal

Shakira está vivendo uma nova etapa em sua vida, depois de seu divorcio com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, a cantora colombiana declarou em uma nova entrevista que está se esforçando para se redescobrir - descartando a ideia de começar um novo relacionamento amoroso.

"Quando você deixa para trás um relacionamento de muitos anos, parece que algumas partes de você mesma se perdem pelo caminho", disse Shakira. No bate-papo com a revista “Rolling Stones”, a estrela desabafou sobre o divórcio:

"Há algumas coisas que você acaba mudando por outra pessoa. Quando esse relacionamento chega ao fim e você sente que não há nada sobrando para te ajudar a se curar, procure por você mesma, vá até o centro de si". E sobre um possível romance, ela disse: "Não estou pensando nisso. O que posso dizer, eu gosto de homens. Esse é o problema. Mas não deveria gostar depois de tudo que aconteceu comigo".

Vale lembrar que a separação da cantora e do ex-jogador gerou grande repercussão, especialmente devido à suposta traição de Piqué, à disputa pela custódia dos filhos e à divisão dos bens. Shakira mencionou em entrevistas que está focada em se redescobrir e se dedicar aos filhos.

