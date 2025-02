Shakira cancela show na Colômbia e expõe o motivo de sua decisão

Depois de adiar um show no Peru, a cantora Shakira decidiu cancelar o seu show na Colômbia e revelou o motivo em comunicado oficial

A cantora Shakira anunciou que não fará o seu show que estava marcado para Medellín, na Colômbia. Em um comunicado divulgado neste sábado, 22, ela contou a apresentação da turnê Las Mujeres Ya No Lloran não iria acontecer na cidade por questões de segurança.

A estrela revelou que a estrutura do palco sofreu danos e que não estava segura para receber sua equipe sem riscos. O show iria acontecer no dia 24 de fevereiro, mas terá que ser remarcado.

"Meus filhos estavam entusiasmados para conhecer Medellín, e eu para me reencontrar com vocês e compartilhar todas as surpresas. Sinto muito o inconveniente, especialmente para quem tinha viajado. Está fora das minhas mãos e da minha equipe de produção, mas tenho certeza de que logo encontraremos uma nova data para celebrar juntos", afirmou.

Vale lembrar que Shakira já adiou um show no Peru há poucos dias por problemas de saúde. Antes disso, ela se apresentou no Brasil sem intercorrências.

Shakira fala sobre a vida pessoal

Shakira está vivendo uma nova etapa em sua vida, depois de seu divorcio com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, a cantora colombiana declarou em uma nova entrevista que está se esforçando para se redescobrir - descartando a ideia de começar um novo relacionamento amoroso.

"Quando você deixa para trás um relacionamento de muitos anos, parece que algumas partes de você mesma se perdem pelo caminho", disse Shakira. No bate-papo com a revista “Rolling Stones”, a estrela desabafou sobre o divórcio:

"Há algumas coisas que você acaba mudando por outra pessoa. Quando esse relacionamento chega ao fim e você sente que não há nada sobrando para te ajudar a se curar, procure por você mesma, vá até o centro de si". E sobre um possível romance, ela disse: "Não estou pensando nisso. O que posso dizer, eu gosto de homens. Esse é o problema. Mas não deveria gostar depois de tudo que aconteceu comigo".

Vale lembrar que a separação da cantora e do ex-jogador gerou grande repercussão, especialmente devido à suposta traição de Piqué, à disputa pela custódia dos filhos e à divisão dos bens. Shakira mencionou em entrevistas que está focada em se redescobrir e se dedicar aos filhos.

