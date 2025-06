Sertanejo Matheus alfineta cantor: ‘Ninguém nunca falou comigo’

O cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, alfineta artista que regravou suas músicas sem a sua autorização. Entenda o que aconteceu

O cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan, surpreendeu ao fazer um desabafo nas redes sociais. Nesta semana, ele falou sobre artistas que regravam suas músicas sem autorização. Ele contou que não foi informado sobre as gravações e está insatisfeito com isso.

"Eu estou vendo aqui um monte de gente gravando essa música que eu postei agora, ‘Nossa Praia’, mas engraçado que eu sou o compositor da música e ninguém nunca falou comigo para gravar a música para soltar no Instagram, para soltar não sei onde, que loucura né? Que tempos a gente vive, que loucura, não somos donos de mais nada, nem do que é nosso", disse ele.

E completou: "É um assunto muito chato e delicado, pensei em nem fazer esse vídeo aqui, mas achei necessário para fazer Justiça em nome de todos os compositores que vivem disso diariamente. Uma música minha, composição minha, que eu gravei junto com o Kauan foi recentemente gravada e está sendo amplamente usada nas redes sociais, em vídeos virais, de várias plataformas digitais e está sendo feita dessa forma sem pedir nem uma autorização, sem conversar comigo, sem falar com a minha equipe".

Então, ele desabafou sobre a falta de ética de quem faz isso. "A composição é a alma da música, não é só uma melodia ali jogada ao vento, acho que tem a ver com o sentimento, com o trabalho, com história, e eu fico muito triste em ver um colega de profissão usar de algo tão íntimo, criado com tanto cuidado, como se fosse dele. Sem sequer procurar a gente para ver se tem a possibilidade de gravar. Não é só uma questão de Justiça, é um pouco de ética também. Então espero que isso fique de alerta para que esse tipo de atitude não se repita no nosso meio, principalmente, porque estou falando de pessoas muito talentosas, que não precisam necessariamente disso. A música precisa de mais respeito, os compositores também, porque é um trabalho muito suado. Então coloca a mãozinha na consciência, porque vocês não precisam disso, vocês têm muito talento. Enfim, desabafei", contou.

Por fim, Matheus rebateu as possíveis críticas que pode receber por causa de sua insatisfação. "E antes que venham falando: ‘Ah, mas ele já gravou a música e foi um sucesso, o que custa deixar os outros gravarem?’. Gente, eu não estou falando sobre essa música em si, usei essa música como exemplo para essa situação, mas o que me pega não é a pessoa gravar ou deixar de gravar, até porque se ela me pedisse talvez eu até liberaria a música de boa, mas não é sobre isso, estou falando sobre atitudes que não são legais, que é a pessoa se apropriar de algo que não é deles, entendeu? Isso para mim tem um outro nome, mas enfim, entendam como vocês quiserem", afirmou.

"E para deixar claro, eu gosto de todos eles como artistas, sempre que encontro nos eventos que a gente participa juntos, mas eu estaria indo contra tudo que eu acredito na música se eu não me posicionasse dessa forma, até porque tem aumentado muito. Todos os dias as pessoas me mandam, acho que é porque as músicas do Matheus & Kauan têm viralizado de novo, aquelas que gravamos lá atrás, elas têm feito muito sucesso nas plataformas de novo, pessoas redescobrindo as músicas, e aí esses artistas aproveitam para poder pegar o hype da música e gravar em cima. Sei lá o que eles querem, talvez tocarem na região ali deles, não sei o que eles pensam, o escritório deles deveriam se posicionar contra isso, mas não tem acontecido. Tem outras músicas também, várias outras músicas, inclusive que esses mesmos artistas gravaram. Quando eu defendo uma causa como essa, não é por mim. Graças a Deus, minha renda hoje vem principalmente da minha voz e de outros trabalhos fora da música. Mas eu penso nos compositores que vivem exclusivamente disso, gente talentosa, que coloca alma em cada palavra, e muitas vezes é ignorada ou desvalorizada. Quando alguém se apropria de uma música sem autorização, não é só uma quebra de ética, é um desrespeito com quem faz da composição sua única fonte de sustento. E isso precisa mudar", finalizou.

Leia também: Sertanejo Matheus exibe extrato de conta bancária após furto