Sertanejo Marrone desabafa sobre crise após cirurgia

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, abriu o jogo sobre momentos desafiadores em sua vida: ‘Fases difíceis'

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, abriu o coração ao falar sobre os momentos difíceis da vida e sua saúde mental. Ele entregou que já teve crise de ansiedade por causa de uma cirurgia nos olhos que fez há pouco tempo.

“ Sempre fui calmo, acho que a minha sabedoria está na minha lentidão. Já passei muitas fases difíceis na vida. O glaucoma que fiz agora não foi fácil, só a gente que passa e Deus mesmo. Fiquei muito depressivo, crise de ansiedade mesmo que tive ”, disse ele no programa Viver Sertanejo, da Globo.

Além disso, Marrone contou que já teve crise de ansiedade em outros momentos da vida. “Passei momentos, que às vezes ele (Bruno) nem sabe. Já me deu ânsia de vômito, medo de entrar no palco, ansiedade louca, depressão. Graças a Deus eu conseguia fazer o show”, afirmou.

Marrone teve problemas na visão por causa do glaucoma

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, recebeu a notícia de que perdeu parte da visão em junho de 2025. Ele passou por uma cirurgia de emergência nos últimos dias para o tratamento de glaucoma. Como resultado, os médicos anunciaram que ele perdeu parte da visão periférica em decorrência da doença.

Segundo o site G1, os médicos oftalmologistas Francisco Eduardo Lima e José Beniz Neto, que cuidam do cantor, revelaram que o glaucoma levou o artista a perder uma parte da visão periférica ao longo dos anos. Porém, isso não irá impedir que ele continue com sua vida normal.

"Felizmente, ele ainda nos procurou numa hora adequada, porque a visão central não foi perdida. Houve uma certa perda de campo visual, mas que é compatível com ele levar uma vida normal, fazendo sua profissão, seus shows, sem problema, desde que não haja progressão desta doença", anunciou o médico Francisco Eduardo Lima.

Além disso, Marrone não teve sintomas relacionados com a visão. Ele procurou o atendimento médico por causa de uma dor de cabeça e o glaucoma foi descoberto. "O pessoal vai perdendo a visão periférica, aquela visão dos lados, não é a visão central que você está vendo as letras na televisão. A visão periférica aos poucos vai se perdendo, geralmente durante anos e de maneira sorrateira, assintomática, a pessoa não sente nada, não tem coceira no olho, não tem olho vermelho, não tem nada. Esse é o glaucoma mais perigoso, que ele durante anos vai roubando a sua visão e depois não devolve", afirmou José Beniz Neto.

