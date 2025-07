Sertanejo Fabiano Menotti exibe sua marmita feita pela esposa

O cantor sertanejo Fabiano Menotti come marmitas durante voo a caminho de show. Veja o que tinha no pote dele

O cantor sertanejo Fabiano Menotti surpreendeu ao mostrar que é gente como a gente e é adepto da marmita. Enquanto estava em um jatinho a caminho de um show, o artista revelou que comeu as marmitas preparadas por sua esposa, Gaby Menotti.

O astro revelou que comentou com a esposa que estava com vontade de comer carne cozida e ela preparou dois potes para o marido levar na viagem. As marmitas dele tinham arroz, feijão e carne cozida com batatas.

"Eu saí de casa correndo, atrasado, e eu falei para a Gabriela que estava com muita vontade de comer carne cozida. Vocês acreditam que deu tempo dela chegar no aeroporto e trazer a marmita para mim. E duas ainda! É amor demais, beijo meu amor! Obrigada pelas marmitas!”, disse ele.

E ainda brincou sobre ter se tornado alguém que leva marmita para comer uma refeição saudável. "Agora eu estou acreditando que virei maromba mesmo e a Gabi está acreditando também. Carregando marmita. E está gostoso de um tanto. Fenômeno! Carne cozida com batata, arroz, feijão, não tem nada mais maravilhoso. Vou comer as duas”, afirmou.

O antes e depois de Fabiano Menotti

Recentemente, Fabiano Menotti usou as redes sociais para falar sobre o seu processo de emagrecimento. Em seu perfil oficial, ele mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 40 kg.

O artista compartilhou detalhes de sua mudança de hábitos e contou que seu maior incentivo foi sua esposa, Gabriela Menotti. No vídeo compartilhado, ele ainda detalhou o processo; confira o registro!

