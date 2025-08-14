CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Influencer apontada como nova affair de Zé Felipe toma atitude radical
Música / Bastidores

Influencer apontada como nova affair de Zé Felipe toma atitude radical

Zé Felipe virou assunto após noite em Goiânia e assessoria se pronuncia após boatos de affair com influenciadora caírem na web

Izabella Nicolau Publicado em 14/08/2025, às 19h08

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Victória Miranda
Victória Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital de Goiânia Victória Miranda tomou uma atitude radical nas redes sociais após ser apontada como novo affair do cantor Zé Felipe. O nome dela tomou conta da internet após os boatos levantados por uma reportagem do programa Fofocalizando, do SBT.

Depois da repercussão do assunto, a jovem fechou os comentários de suas publicações no Instagram nesta quinta-feira, 14. Porém, ela não se pronunciou sobre o assunto até o momento. 

Tudo começou quando o programa Fofocalizando, do SBT, falou sobre uma festa privada de amigos em Goiânia na noite de quarta-feira, 13, na qual Zé Felipe teria ficado com Victória Miranda. Em um dos trechos exibidos, a apresentadora Thayse Teixeira afirmou: “Ele acabou dando uns beijos na Vitória Miranda.”

Em seguida, Gaby Cabrini acrescentou: “Me disseram que teve beijo e que o Zé Felipe está na pista.” Após a exibição do conteúdo, as postagens recentes de Victória passaram a aparecer com a área de comentários desativada na rede social.

Procurada pela imprensa, a assessoria de Zé Felipe negou a informação sobre a suposta ficada durante a festa e afirmou ao site Hugo Gloss que o relato não procede. Até a publicação desta nota, Victória Miranda não havia feito posicionamento público em suas redes sobre o assunto.

O tema ganhou repercussão porque Zé Felipe está solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia Fonseca após cinco anos de união. O ex‑casal informou que mantém convivência cordial para criação dos três filhos.

Quem é Victória Miranda, apontada como no affair de Zé Felipe

Originária de Goiânia (GO), Victória Miranda é criadora de conteúdo de moda e lifestyle. Mantém perfis ativos no Instagram (cerca de 247 mil seguidores) e no TikTok (aproximadamente 2,1 milhões), onde publica looks do dia, provadores, tutoriais de beleza e skincare, além de bastidores de eventos e viagens.

Ao longo de 2025, Victória apareceu em notas de entretenimento por conta de rumores envolvendo Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe. À época, páginas de celebridades registraram que os dois foram vistos em eventos em Goiás e que estariam “se conhecendo”.

Leia também: Revelação bombástica é feita sobre Zé Felipe e Virginia: 'Não vai ter volta'

affairZé FelipeVictória Miranda
Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Homenagem

Arlindo Cruz e Flora Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto

Luto

Luigi Di Sarno - Foto: Reprodução / Instagram

Músico Luigi Di Sarno morre após comer sanduíche de brócolis

Sexualidade

Roberta Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Roberta Miranda defende sua sexualidade: 'Sou bi com muito orgulho'

Família

Rogério Flausino - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Rogério Flausino completa 18 anos. Veja como ela está

Vida pessoal

Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Foto: Reprodução / Instagram

Traição? Zé Vaqueiro reage ao ser alvo de fake news

Talento

Marcelo Sangalo - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Filho de Ivete Sangalo participa da gravação do novo projeto da mãe

Últimas notícias

Brunna Gonçalves spoiler sobre a festa de mesversário da filhaBrunna Gonçalves mostra a filha com look igual ao de Ludmilla no mesversário
Lua CheiaAstrologia: Veja o que manifestar quando a lua estiver em cada signo
Rayane FigliuzziRayane Figliuzzi, namorada de Belo, comemora guarda do filho
Adriana Colin e FaustãoAdriana Colin fala de Faustão e lembra de conselho do apresentador
Danilo Santana e Margareth SerrãoDanilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade
Felipe TittoFelipe Titto revela por que não faz mais novelas e quanto ganhava atuando
Virginia Fonseca posta reflexãoVirginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe
Sabrina SáCantora gospel Sabrina Sá emociona ao revelar câncer de mama
NoneOfertas do dia: descontos de até 52% no smartphone POCO X7 Pro
O mel silvestre encanta pelo sabor e pelos benefícios à saúdeMel silvestre: o segredo das abelhas que conquista paladares e traz benefícios à saúde
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade