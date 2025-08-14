Influencer apontada como nova affair de Zé Felipe toma atitude radical

Zé Felipe virou assunto após noite em Goiânia e assessoria se pronuncia após boatos de affair com influenciadora caírem na web

A influenciadora digital de Goiânia Victória Miranda tomou uma atitude radical nas redes sociais após ser apontada como novo affair do cantor Zé Felipe. O nome dela tomou conta da internet após os boatos levantados por uma reportagem do programa Fofocalizando, do SBT.

Depois da repercussão do assunto, a jovem fechou os comentários de suas publicações no Instagram nesta quinta-feira, 14. Porém, ela não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Tudo começou quando o programa Fofocalizando, do SBT, falou sobre uma festa privada de amigos em Goiânia na noite de quarta-feira, 13, na qual Zé Felipe teria ficado com Victória Miranda. Em um dos trechos exibidos, a apresentadora Thayse Teixeira afirmou: “Ele acabou dando uns beijos na Vitória Miranda.”

Em seguida, Gaby Cabrini acrescentou: “Me disseram que teve beijo e que o Zé Felipe está na pista.” Após a exibição do conteúdo, as postagens recentes de Victória passaram a aparecer com a área de comentários desativada na rede social.

Procurada pela imprensa, a assessoria de Zé Felipe negou a informação sobre a suposta ficada durante a festa e afirmou ao site Hugo Gloss que o relato não procede . Até a publicação desta nota, Victória Miranda não havia feito posicionamento público em suas redes sobre o assunto.

O tema ganhou repercussão porque Zé Felipe está solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia Fonseca após cinco anos de união. O ex‑casal informou que mantém convivência cordial para criação dos três filhos.

Quem é Victória Miranda, apontada como no affair de Zé Felipe

Originária de Goiânia (GO), Victória Miranda é criadora de conteúdo de moda e lifestyle. Mantém perfis ativos no Instagram (cerca de 247 mil seguidores) e no TikTok (aproximadamente 2,1 milhões), onde publica looks do dia, provadores, tutoriais de beleza e skincare, além de bastidores de eventos e viagens.

Ao longo de 2025, Victória apareceu em notas de entretenimento por conta de rumores envolvendo Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe. À época, páginas de celebridades registraram que os dois foram vistos em eventos em Goiás e que estariam “se conhecendo”.

