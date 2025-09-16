Saiba por que o filho de Michael Jackson mudou de nome após a morte do pai

Você sabia? Filho caçula de Michael Jackson, antes conhecido como Blanket, decidiu adotar um novo nome após a morte do cantor

A morte de Michael Jackson em 2009 chocou o mundo e deixou um legado inestimável, mas também uma família que precisaria se reestruturar sem sua presença. Dentre os três filhos do Rei do Pop, Prince, Paris e Blanket Jackson, o caçula era o mais enigmático, sempre protegido pela discrição e, muitas vezes, por véus e máscaras.

No entanto, o que poucos sabem é que, anos depois do falecimento do pai, o menino, antes conhecido como Blanket, optou por uma grande mudança em sua vida, alterando seu nome para Bigi Jackson.

Essa decisão, tomada em 2015, não foi apenas uma formalidade burocrática. Foi um passo importante na busca por sua própria identidade, uma forma de se desassociar do apelido que o lembrava da intensa exposição e do assédio midiático que viveu na infância. A mudança de nome para Bigi, que significa “grande” em alemão, simboliza uma nova fase na vida do jovem, agora um adulto de 23 anos em 2025, trilhando um caminho discreto e longe dos holofotes.

Por que Bigi Jackson decidiu mudar de nome?

O apelido de “Blanket”, que em inglês significa “cobertor”, foi dado a ele por seu pai, Michael Jackson, para simbolizar a proteção e o aconchego que o cantor queria oferecer ao filho. No entanto, o nome se tornou um fardo para o garoto, gerando piadas entre colegas de escola e na mídia, algo que o deixava visivelmente chateado.

Aos 13 anos, ele decidiu que era hora de dar um basta na situação. Com a mudança para Bigi, o jovem buscou um novo começo, uma nova identidade que pudesse ser sua, sem a conotação negativa ou o peso do passado. A decisão foi apoiada por sua família, que sempre o viu como uma pessoa forte, dedicada e inteligente, e que compreendeu a necessidade do jovem de se proteger.

Em 2025, Bigi Jackson vive uma vida muito diferente da infância. Longe dos holofotes, ele se tornou um jovem reservado, mas com fortes laços familiares. Discreto, ele se formou na Buckley School em 2020 e, desde então, tem focado em seus próprios projetos, embora poucos detalhes sobre sua vida pessoal e profissional sejam divulgados.

A relação com os irmãos Prince e Paris Jackson

Embora Bigi seja o mais reservado dos três, ele mantém uma relação muito próxima com seus irmãos, Prince Jackson e Paris Jackson. Eles frequentemente são vistos em eventos importantes juntos, como na celebração do aniversário de 90 anos de sua avó, Katherine Jackson, ou no lançamento do musical “MJ: The Musical”.

Prince Jackson, o mais velho, tem sido o grande protetor dos irmãos, e ele e Bigi são especialmente próximos. Paris, a irmã do meio, também é uma grande aliada de Bigi. Em uma entrevista, ela revelou que o irmão é uma pessoa muito inteligente e que, embora seja tímido, é muito dedicado a causas sociais, especialmente a conscientização sobre as mudanças climáticas.

