Sabrina Sato já experimentou ser cantora; relembre música lançada em 2006

A apresentadora Sabrina Sato lançou a música 'É Verdade' como resposta ao seu afastamento do Pânico na TV em 2006

Sabrina Sato (44) é um nome consolidado na televisão brasileira. De bailarina no Domingão do Faustão a participante do Big Brother Brasil, a apresentadora construiu uma carreira de sucesso, passando pelas principais emissoras do país. Apesar da fama, nem todos os fãs sabem que ela já experimentou ser cantora: o episódio pouco lembrado de sua trajetória foi sua tentativa na música em 2006, quando lançou a canção É Verdade. Relembre a música criada pela famosa como resposta ao seu afastamento do Pânico na TV.

Afastamento polêmico

Em abril de 2006, Sabrina Sato foi afastada do Pânico na TV e do programa na rádio Jovem Pan devido a polêmicas envolvendo o conteúdo de seu quadro, que impactou a classificação indicativa do programa. A mudança aconteceu porque a apresentadora usava peças muito pequenas durante as transmissões.

Nesse período fora do ar, Sabrina decidiu se manifestar de uma forma inusitada: através da música. Foi assim que nasceu É Verdade, uma canção que falava diretamente sobre sua saída e saudade da televisão, com versos como "Eu adoro a TV, que saudades de você!".

Repercussão

Longe de se tornar um hit duradouro, É Verdade foi uma forma bem-humorada de Sabrina se manter conectada ao público e reafirmar sua personalidade irreverente. A canção acabou se tornando um episódio curioso de sua trajetória, sendo lembrada por fãs como um meme.

Em agosto do mesmo ano, a apresentadora retornou ao elenco fixo do Pânico na TV, consolidando ainda mais seu espaço no humor e na cultura pop brasileira. Ainda que a carreira musical tenha sido apenas uma brincadeira, É Verdade simbolizou a capacidade de Sabrina Sato de se reinventar e rir com sua própria história.

Anos depois, ela continua experimentando novas frentes no entretenimento. Hoje, Sabrina já acumula experiência como apresentadora de programas de auditório, jurada no The Masked Singer Brasil e um dos grandes nomes do Carnaval e do meio fashion brasileiro.

