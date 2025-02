Rodriguinho revela afastamento de ex-BBB: 'Nunca mais conversei'

Ex-participante do BBB 24, o cantor Rodriguinho revelou que houve afastamento entre ele e uma colega de confinamento após o reality show

O cantor Rodriguinho abriu o coração ao recordar sua participação no BBB 24, da TV Globo. Em entrevista ao jornalista Chico Barney, o artista revelou que mantém uma boa amizade com Giovanna Pitel, de quem era bem próximo no reality show, mas acabou se afastando de Fernanda Bande após um tempo.

Na edição anterior do programa, que consagrou Davi Brito como campeão, Rodriguinho e as ex-sisters se tornaram inseparáveis e, mesmo com o fim da temporada, chegaram a manter contato por um período. No entanto, de acordo com o cantor, ele e Fernanda não se falam há mais de sete meses.

"Com a Pitel eu falo muito. Já com a Fernanda, faz um bom tempo que eu não falo. Ela é a pessoa mais esquisita que eu conheci. Quando eu converso com a Fernanda, ela é aquela pessoa do quarto. Uma mulher fantástica. Mas deve ter uns sete meses que a gente não se fala. A última vez ela veio na minha casa, passou o dia comigo, fiz churrasco pra ela. Foi fantástico. Ela foi embora e eu nunca mais conversei com ela", contou.

Em seguida, Rodriguinho destacou que apesar de possuir contato com Giovanna Pitel, não sabe ao certo o que de fato aconteceu entre ela e Fernanda Bande, que também se afastaram nos últimos tempos.

"Não sei se ela e a Fernanda brigaram. A Pitel me diz que ela apenas se afastaram. Ela é esquisita, mas é um ser humano fantástico. Fernanda também não tem uma vida fácil", explicou o pagodeiro. Rodriguinho ainda reforçou que não houve qualquer briga entre ele e Fernanda, sendo o afastamento uma consequência natural da vida.

Giovanna Pitel fala de amizades após BBB

Recentemente, Giovanna Pitel conversou com a CARAS Brasil sobre a vida depois do Big Brother Brasil 24, e apesar de a amizade com Fernanda Bande ter rendido até um programa de TV para a dupla - Na Cama com Pitanda, exibido no Multishow em junho de 2024 - a ex-sister confessou estar atualmente mais próxima de Rodriguinho do que da antiga parceira.

"No BBB você faz amizades pra vida. Rodriguinho é uma benção na minha vida. Estamos pra viajar juntos, ele é incrível. Eu enxergava todas as pessoas reais, e ele é cheio de falhas e acertos", diz Pitel, sobre o cantor que esteve com ela no reality; confira o bate-papo completo com a ex-BBB!

