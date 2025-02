Rodriguinho celebra casamento do filho, Gaab: 'Emoção'

Filho de Rodriguinho, o cantor Gaab e Michelle Alveia oficializaram a união na quarta-feira, 26, em São Paulo; veja fotos

O cantor Rodriguinho vivenciou um dos momentos mais emocionantes de sua vida! Na noite de quarta-feira, 26, Gaab, filho mais velho do artista, se casou com Michelle Alveia em Mairiporã, no interior de São Paulo.

Pais de Heloisa, de sete anos, e Haili, de um ano e meio, o casal oficializou a união com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo os cantores Thiaguinho e André Marinho. Por meio das redes sociais, Rodriguinho compartilhou com o público alguns registros da ocasião especial.

"É uma emoção enorme ver meu filho subindo ao altar com a Michelle com quem ele já vem construindo uma história linda e já nos presentearam com minhas netinhas, que são minhas paixões. É meu primogênito casando, só sei sentir orgulho e amor por eles", declarou o ex-participante do BBB 24 ao site 'Gshow'.

Gaab, que também é cantor, pediu a companheira em casamento ao vivo durante uma participação na gravação do DVD de seu tio, Mr Dan, em 2024. Na ocasião, o primogênito de Rodriguinho surpreendeu Michelle e o público presente ao se ajoelhar no chão com um anel.

"Obrigado meu Deus por proporcionar esse momento maravilhoso! A menina que me conheceu adolescente, a mulher que me transformou em um homem, a mãe das minhas filhas, e agora apresento a vocês minha esposa. Te amo muito, obrigado por permitir cuidar de você pelo resto da minha vida", declarou o músico.

Além de Gaab, Rodriguinho também é pai de Rodrigo Júnior, Vitória, Jaden Fernando e Aretha, frutos de relacionamentos anteriores. Atualmente, o pagodeiro é casado com Bruna Amaral.

Confira as fotos do casamento de Gaab:

Casamento de Gaab, filho de Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Casamento de Gaab, filho de Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Rodriguinho e Bruna Amaral - Reprodução/Instagram

Rodriguinho, Thiaguinho e André Marinho - Reprodução/Instagram

Rodriguinho e Bruna Amaral - Reprodução/Instagram

Rodriguinho revela afastamento de ex-BBB

Recentemente, o cantor Rodriguinho abriu o coração ao recordar sua participação no BBB 24, da TV Globo. Em entrevista ao jornalista Chico Barney, o artista revelou que mantém uma boa amizade com Giovanna Pitel, de quem era bem próximo no reality show, mas acabou se afastando de Fernanda Bande após um tempo.

Na edição do programa que consagrou Davi Brito como campeão, Rodriguinho e as ex-sisters se tornaram inseparáveis e, mesmo com o fim da temporada, chegaram a manter contato por um período. No entanto, de acordo com o cantor, ele e Fernanda não se falam há mais de sete meses; confira detalhes!

