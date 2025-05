Rod Melim se inspira em ex-banda para seguir carreira solo: 'O som da Melim me representa muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rod Melim fala com carinho da ex-banda ao lado dos irmãos, Gabriela e Diogo, e de seu novo momento artístico

Após oito anos de sucesso na banda Melim, ao lado de seus irmãos Gabriela (30) e Diogo (32), Rod Melim (32) agora investe na carreira solo. Em entrevista à Revista CARAS, durante o Ilha de CARAS by Gav Resorts, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o músico fala com carinho do projeto anterior e de seu novo momento artístico.

Animado com o que vem pela frente, Rod acredita que o público verá a essência da banda no projeto solo, mas também conhecerá uma nova versão de sua jornada. “Acabei de lançar a parte 1 do meu primeiro álbum, são 7 músicas. Acho que a galera conseguiu, ao mesmo tempo, ver a continuidade do som que tinha na banda Melim, mas também uma vertente nova, uma coisa mais singular, uma individualidade minha. Ficou um misto bem legal”, avalia o músico.

“Sempre falo que o som da Melim me representa muito, então, propositalmente, eu continuei numa vibe que imaginei que as pessoas iriam curtir e adorei o feedback do público”, completa o cantor, que já está gravando o disco acústico e irá lançar a parte 2 do álbum no final do ano. O primeiro, leva o título de Inimaginável.

Depois de se apresentar em São Paulo e na Ilha, em Angra dos Reis, Rod adianta que levará seu show para a Cidade Maravilhosa. “Depois vou fazer outros lugares. Nesse recomeço, a gente ainda está testando como vai ser o esquema, mas pretendo abrir uma turnê também. Eu gosto muito de fazer show no Nordeste, no Sul, no Brasil todo”, afirma.

NOVOS CAMINHOS TAMBÉM PARA GABRIELA

Gabriela também alça novos voos e investe na carreira solo. Começar do zero não foi fácil, mas a cantora está feliz com os resultados que tem alcançado com o lançamento do primeiro álbum, que leva o seu nome.

"Coragem também é um pouco de você ir com medo. Estou mergulhando nas minhas referências. E essa felicidade compensa tudo", diz Gabriela, durante entrevista exclusiva a Revista CARAS, em sua cobertura, no Rio de Janeiro.

Realizada, a artista, que no passado enfrentou problemas como depressão e transtorno alimentar, transformou as dificuldades em lições e acredita que o público a verá "mais livre, mais leve, mais madura, mais eu!", avisa ela, animada com o futuro na música.

