Saiba como Roberta Miranda conheceu o namorado 44 anos mais novo

Roberta Miranda abre o jogo sobre relacionamento com o segurança pernambucano Daniel Torres: 'É um relacionamento moderno'

A cantora Roberta Miranda está apaixonada por um homem 44 anos mais novo do que ela! Desde dezembro de 2024, ela mantém um relacionamento discreto com o segurança e mecânico Daniel Torres, de 24 anos. Recentemente, o pernambucano veio a público para revelar detalhes inusitados da relação.

Segundo Daniel, Roberta o chamou ao palco durante sua apresentação em São Caetano, Pernambuco, enquanto ele estava trabalhando como segurança. Durante a participação, a cantora o beijou e o pediu em casamento como brincadeira. A situação repercutiu nas redes e, mais recentemente, os dois confirmaram o relacionamento.

Desde o final de 2024, o segurança têm acompanhado a cantora em alguns shows pelo nordeste, mas admitiu que, pelas diferenças de agenda, nem sempre é possível manter a proximidade. Ele ainda declarou que não busca fama ou status, e que ainda pretende visitá-la em São Paulo.

"O que posso dizer é que temos uma relação muito próxima e estamos nos conhecendo. Como ela tem a vida dela e eu a minha, nossas agendas nem sempre coincidem para estarmos juntos com frequência", disse ele ao Jornal Extra.

Relacionamento discreto

O rapaz, discreto até nas redes sociais, têm 44 a menos do que a cantora. Esse “relacionamento moderno”, além de causar alvoroço nas redes sociais, colocou em pauta a sexualidade de Roberta, que prontamente se declarou bisexual.

"Sigo discreta com relação a minha vida pessoal. É um relacionamento moderno. O Daniel e eu ainda estamos conversando e nos entendendo. Por enquanto é um lance", declarou a cantora.

O relacionamento foi oficialmente confirmado após Daniel ser flagrado chegando de van em sua cidade após um show da cantora. Diante dos boatos, ele decidiu gravar um vídeo oficializando o namoro, e teceu elogios à cantora: "Ela é uma pessoa ímpar, que valoriza muito o caráter e a humildade. É divertida, amorosa, carinhosa. Pessoalmente, ela é muito mais do que o público pode imaginar".

