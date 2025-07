Rita Lee: Viúvo revela última foto tirada ao lado da cantora

O músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, dividiu com os fãs sua última foto ao lado da amada; cantora faleceu em 2023

O músico Roberto de Carvalho iniciou esta quinta-feira, 10, emocionando o público. Por meio das redes sociais, o artista compartilhou a última foto tirada ao lado de Rita Lee, falecida em maio de 2023.

O registro, compartilhado no perfil oficial de Roberto, mostra o casal em casa, sentados em um sofá. Na imagem, a cantora aparece com um lenço vermelho na cabeça e óculos de grau. Ainda é possível notar a clássica tatuagem de estrela de seis pontas na mão de Rita Lee.

" Nossa última foto juntos ", escreveu na legenda o viúvo da rainha do rock brasileiro. A postagem rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que destacaram a saudade que sentem de Rita Lee e desejaram forças para que Roberto de Carvalho possa continuar seguindo em frente.

"Lindos! Ela está eternizada em nossos corações! Esteja firme meu amigo!", declarou um seguidor. "Amo a Rita, no presente, porque ela estará sempre entre nós, com suas músicas maravilhosas e inesquecíveis", disse outro. "Os corações sempre estarão juntos, e a gente agradece pelos momentos lindos que nos ofereceram em forma de música", falou um terceiro.

Veja a última foto de Rita Lee e Roberto de Carvalho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

Qual a causa da morte de Rita Lee?

Rita Lee faleceu no dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos, por complicações de um câncer no pulmão. A artista recebeu o diagnóstico em 2021 e, desde então, tratava a doença. A cantora morreu em sua residência, em São Paulo.

Rita Lee deixou carta emocionante para a família antes de falecer

Dois anos após a partida de Rita Lee (1947-2023), uma carta inédita escrita pela cantora veio à tona e emocionou fãs e familiares. No documentário Mania de Você, lançado na HBO Max, os admiradores da eterna rainha do rock brasileiro foram presenteados com palavras carinhosas que a artista dedicou aos seus grandes amores: o marido, Roberto de Carvalho, e os filhos, Beto, João e Antônio.

Poucas semanas antes de falecer, vítima de complicações de um câncer de pulmão, Rita fez questão de se despedir de maneira especial. Na mensagem, ela declarou seu amor e gratidão aos “quatro cavalheiros” que marcaram sua vida; confira mais detalhes!

Leia também: Viúvo de Rita Lee revela que cantora fez pedido inédito antes de morrer