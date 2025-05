Rita Lee deixou carta emocionante para a família duas semanas antes de falecer

Pouco antes de partir, Rita Lee emocionou ao deixar uma carta repleta de amor para a família; confira as palavras da eterna rainha do rock

Dois anos após a partida de Rita Lee (1947-2023), uma carta inédita escrita pela cantora veio à tona e emocionou fãs e familiares . No documentário Mania de Você, lançado na última quinta-feira, 8, na Max, os admiradores da eterna rainha do rock brasileiro foram presenteados com palavras carinhosas que a artista dedicou aos seus grandes amores: o marido, Roberto de Carvalho, e os filhos, Beto, João e Antônio.

Poucas semanas antes de falecer, vítima de complicações de um câncer de pulmão, Rita fez questão de se despedir de maneira especial. Na mensagem, ela declarou seu amor e gratidão aos “quatro cavalheiros” que marcaram sua vida. “Amados do meu coração, eu queria saber falar bonito para cada um de vocês o que sinto no fundo do meu coração, mas me expresso melhor escrevendo sobre o orgulho e a sorte que tenho em estar rodeada por quatro cavalheiros que me fazem perceber que sou a mulher mais completa do mundo", iniciou.

Ao longo da declaração, a cantora dedicou trechos afetuosos para cada um. Para Roberto, o chamou de “namorado mais fofo” e reconheceu sua força e parceria ao longo dos anos. "(...) Precisa ser 'mucho macho' para aguentar uma mulher escandalosa, ex-presidiária, cinco anos mais velha e nem sempre fácil de se lidar.", brincou Rita.

Já aos filhos, ela distribuiu lembranças e palavras carinhosas, ressaltando as personalidades e afinidades de cada um. "(...) aquele que em uma época quando a minha vida passava por momentos difíceis cuidou de mim com ternura e respeito, sem nunca me julgar”, declarou sobre Beto.

“Você, Juca, meu moreninho, é um cara mais retraído, mas nem por isso menos atrevido quando percebe alguma injustiça. Assim como eu, sua grande paixão são os bichos e te entendo perfeitamente. Obrigada por ser essa pessoa iluminada e abençoada.(...) Tui, meu caçulinha, você, como bom leonino, é uma figura ensolarada. Desde pequeno, enfezadinho, independente e sempre sabendo o que queria. Obrigado por ser essa pessoa 'zen' e bom de papo.", escreveu a famosa sobre os outros dois filhos.

Rita finalizou a carta com um agradecimento tocante: “Obrigada vocês, Beto, Juca e Tui, por ter nascido de mim. Obrigada Beto por ser o pai deles. Deus os abençoe e os proteja muito", desejou.

Relembre a carreira de Rita Lee

Rita Lee foi um dos nomes mais icônicos e irreverentes da música brasileira. Nascida em São Paulo, em 1947, ficou conhecida inicialmente como vocalista dos Mutantes, banda que marcou a Tropicália e revolucionou a cena musical dos anos 1960 e 1970. Ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, Rita misturou rock psicodélico, MPB e experimentalismo, criando canções que se tornaram clássicos, como Panis et Circenses e Ando Meio Desligado.

Após deixar os Mutantes, ela trilhou uma carreira solo de enorme sucesso, marcada por hits que atravessaram gerações, como Ovelha Negra, Lança Perfume, Mania de Você e Erva Venenosa. Rita também se destacou pela personalidade irreverente, humor afiado e por defender causas como liberdade feminina, direitos dos animais e meio ambiente. Com mais de 55 milhões de discos vendidos, é reconhecida como a maior roqueira brasileira e uma referência atemporal na cultura pop nacional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Lee Jones (@ritalee_oficial)

Leia também:Viúvo de Rita Lee lamenta 2 anos da morte da cantora: 'Vamos nos reencontrar'