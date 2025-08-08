Relembre a história de amor de Arlindo Cruz e Babi Cruz

Em sua vida, Arlindo Cruz viveu uma grande história de amor com Babi Cruz, que foi a mãe de seus filhos e cuidou do sambista até o fim

O sambista Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos de idade após viver por vários anos com as sequelas do AVC. Ele deixou a viúva, Babi Cruz, e dois filhos, Arlindinho, de 33 anos, e Flora, de 22 anos. Relembre aqui a história de amor do casal.

Arlindo conheceu a esposa, Babi, quando ela tinha apenas 15 anos de idade e ele estava com 27 anos. Os dois se encontraram pela primeira vez em um show da cantora Beth Carvalho (1946-2019). Em uma participação antiga no programa Esquenta, Arlindo relembrou este momento: “Tinham uns amigos nossos que estavam fazendo show com a Beth também. E aí um deles me falou: ‘Arlindo, tem uma menina de 15 anos linda, maravilhosa’. Eu já fui para o show para ver. Independentemente de ver a Beth Carvalho, eu fui”. Então, eles foram apresentados por um amigo em comum e logo começaram a namorar.

Os dois viveram juntos e tiveram filhos antes de realizarem uma cerimônia de casamento. Eles só subiram ao altar em maio de 2012, durante um evento no Rio de Janeiro para mais de 600 convidados. Inclusive, a cerimônia religiosa contou com celebrantes de várias religiões, incluindo um padre, uma ministra da igreja messiânica e um pastor evangélico.

No livro O Sambista Perfeito, de Marcos Salles, Babi Cruz falou sobre o casamento deles. "A gente tinha tudo para dar errado, e deu certo! A paixão é aquela coisa que esquenta com o momento, mas não sustenta uma relação. Ninguém fica apaixonado o tempo todo, a vida real é outra história. A nossa relação sexual sempre foi muito legal, muito forte. Arlindo foi meu primeiro homem e poderia ter sido o único se o destino não tivesse feito tanta agonia na nossa vida. Por incrível que pareça, não foi o sexo que me fez falta, foi a solidão que me me apavorou. Foram cinco anos e meio dormindo e acordando sozinha, sem perspectiva de voltar a ter o Arlindo na minha companhia, aquela coisa de trocar ideia, de esquentar o pé, de você se sentir protegida, amparada pelo seu homem", disse ela, que teve um namorado, André Caetano, depois que o marido ficou com as sequelas do AVC.

Em 2022, Babi comentou que não tinha mais esperanças que o marido voltasse a ser quem era antes do AVC. "Não tenho absolutamente nenhuma expectativa de reversão. Já tive. É muito duro dizer isso. Mas não tenho. Acabou. Agora, é outra história, é outro papo, é outra realidade. É dar qualidade de vida para ele, cuidar dele, e é isso", afirmou ela ao canal Sambarazzo.

Apesar do novo namoro, Babi Cruz nunca abandonou os cuidados com Arlindo Cruz. "Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", afirmou.

Declaração da família de Arlindo Cruz

A família do cantor Arlindo Cruz confirmou a morte dele por meio de um comunicado nas redes sociais. O sambista faleceu aos 66 anos de idade nesta sexta-feira, 8, após viver por 8 anos com as sequelas do AVC.

No comunicado oficial, a família destacou a personalidade dele, seu talento para a música e sua fé como detalhes marcantes de sua trajetória em vida.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram.

