Regina Casé lamenta a morte de Arlindo Cruz e relembra o trabalho juntos no ‘Esquenta'

Regina Casé presta homenagem ao sambista Arlindo Cruz: ‘Acho que demorou esse tempo todo para apagar porque a luz dele sempre foi intensa'

A apresentadora e atriz Regina Casé prestou uma bela homenagem para o sambista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos, após viver por 8 anos com as sequelas do AVC. Em seu texto de despedida nas redes sociais, ela relembrou o trabalho deles no programa Esquenta, da Globo, e também a amizade ao longo da vida.

"Quando a gente ama brilha mais do que o sol, é muita luz, é emoção… Acho que o Arlindo demorou esse tempo todo pra apagar porque a luz dele sempre foi muito intensa… Mas tenho certeza que vai continuar luzindo cada vez que a gente ouvir um dos seus sambas deslumbrantes, essa memória linda vai acender em nossos corações. Que felicidade foi ter um cara que sempre foi meu ídolo, um dos maiores músicos do Brasil, o sambista perfeito, o poeta maravilhoso, junto comigo por sete anos, toda semana, o dia inteirinho. Aquele cara gigante, com toda aquela importância, virava um molequinho, um menininho brincando e zoando comigo e com todos os meninos do programa…", disse ela.

E completou: "Nesse primeiro vídeo já dá pra ver como ele ficava no Esquenta, né gente? Como ele ria e como ele fazia a gente rir e, ao mesmo tempo, como emocionava com suas músicas… Em cada programa, em algum momento, a gente chorava… Hoje eu estou bem assim, misturando o riso com o choro… Mas falando de Arlindo, acho que a alegria vai sempre vencer, basta ver ele no último vídeo com o Zeca. Que sorte a minha ter esse gênio que foi o @arlindocruzdobem como mestre, chefe, Ogã do programa Esquenta! Quando eu disse a ele que ia fazer um programa de samba, ele chegou lá em casa em menos de 15 minutos e a gente não se desgrudou!".

"Foi padrinho do Roque e eu madrinha do casamento dele…. A gente foi se embolando num amor gigantesco! E que cara amoroso, mais de 10 mensagens por dia… Nesses oito anos eu já vinha sentindo saudade da sua voz tanto no telefone quanto nos palcos, agora essas saudades vão ser eternas… Mas com certeza eu e o Brasil jamais esqueceremos a importância a beleza e a força do fogo desse Xangô! Kaô Kabecilê! Arlindo Cruz, eu e minha família te amamos demais! Beijos na Flora, no Arlindinho, na Babi e nos netinhos", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Declaração da família de Arlindo Cruz

A família do cantor Arlindo Cruz confirmou a morte dele por meio de um comunicado nas redes sociais. O sambista faleceu aos 66 anos de idade nesta sexta-feira, 8, após viver por 8 anos com as sequelas do AVC.

No comunicado oficial, a família destacou a personalidade dele, seu talento para a música e sua fé como detalhes marcantes de sua trajetória em vida.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram.

