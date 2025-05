Recém-separado, Zé Felipe fala sobre amor: ‘Existe’

Após se separar de Virginia Fonseca, Zé Felipe fala sobre amor durante show e surpreende com sua declaração

O cantor Zé Felipe realizou mais um show em Portugal nesta sexta-feira, 30, poucos dias após se separar de Virginia Fonseca, que é a mãe dos seus 3 filhos. No palco, ele surpreendeu ao falar sobre amor e a crença de que este sentimento existe.

O momento aconteceu quando ele foi cantar a música Só Tem Eu, que ele fez pensando na ex-mulher quando ainda estavam juntos. "Quero que vocês me ajudem a cantar essa música o mais alto que vocês conseguirem. Do fundo do coração de vocês, pensando na pessoa que você ama. Pensando na sua história, pensando no que você está vivendo", disse ele.

E completou: "Quero falar para vocês uma coisa: o amor existe. Ele muda a forma, mas ele existe. De verdade. No dia que a gente para de acreditar no amor, a gente para de acreditar na existência de Deus. Para você que tem amor no coração, essa música é para você".

Primeira entrevista de Zé Felipe após a separação

O cantor Zé Felipe está em Portugal com a ex-mulher, Virginia Fonseca, após anunciar o fim do casamento deles. Nesta quarta-feira, 28, ele realizou um show em Coimbra e conversou com a imprensa local sobre sua separação.

Na entrevista ao veículo Mega Hits no Instagram, Zé Felipe reagiu ao ser questionado sobre os boatos de que teria acontecido alguma traição e se seria uma ação de marketing. Ele negou todos os rumores e destacou a boa relação com a ex-mulher.

"Não, é tudo mentira. Não tem marketing. Todo mundo sabe que se tivesse traição, não ia ser pacífico, não tem como, ninguém tem um coração de barata. Foi tudo da forma que a gente falou mesmo e o futuro a Deus pertence e vamos ver como vai ser”, afirmou ele.

Além disso, o cantor comentou sobre a decisão de se separar depois de quatro anos de casamento. "Eu acho que a gente não pode deixar chegar no limite. Acho que é melhor separar com amor do que com briga. A gente tem as coisas mais importantes da nossa vida, que é o maior presente que Deus podia por na minha vida e na vida da Virginia, que são nossos filhos. São nosso filhos e não tem nada a ver com problema nenhum”, contou.

