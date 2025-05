Raquel lança novo álbum com performance na casa de Lenny Niemeyer

A cantora Raquel celebra a estreia do novo álbum com performance intimista e look deslumbrante

A cantora e compositora Raquel realizou uma performance intimista para marcar o lançamento do seu novo álbum, chamado Não Incendiei a Casa Por Milagre. O projeto chega às plataformas nesta sexta-feira, 30 de maio.

A primeira apresentação ao vivo do novo álbum aconteceu na noite de terça-feira, 27, na casa da estilista Lenny Niemeyer, no Rio de Janeiro, apenas para convidados. "Foi um pré-lançamento extremamente emocionante. As pessoas foram muito carinhosas e generosas com um trabalho novo que está chegando na cena musical brasileira. Estava tocando com uma banda maravilhosa, uma equipe incrível. Sinto que aqui nasceu um projeto que vai nos dar muitas alegrias e levar minha musicalidade para um outro momento”, afirmou.

Para a grande noite, Raquel apareceu deslumbrante com um look preto nada básico, que também usou na capa do disco. O modelito foi criado pelo estilista Rober Godnani com linhas geométricas e estrutura de alfaiataria descontruída. "É um look classudo, como o disco. Quis trazer essa referência ao clássico, por ser um álbum mais cru, direto, só com baixo, guitarra e bateria, mas com desconstruções que trazem uma certa estranheza. Ele vai nesse lugar do rock, mas de forma refinada, subvertendo o esperado", disse ela.