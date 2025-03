Rapper e a filha de 5 anos morrem após tiroteio nos Estados Unidos

O rapper G$ Lil Ronnie e a filha foram vítimas de um ataque a tiros em um lava-rápido; polícia investiga suspeitos do crime

O rapper Ronnie Smith, mais conhecido como G$ Lil Ronnie, e a filha de 5 anos faleceram na última quarta-feira, 5, após um tiroteio em Forest Hill, subúrbio de Dallas, nos Estados Unidos. De acordo com informações do jornal 'USA Today', o crime ocorreu em um lava-rápido, onde dois homens se aproximaram do veículo da vítima e atiraram.

Smith e a filha chegaram a receber atendimento médico no local, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia local informou ainda que os suspeitos fugiram em um carro logo após dispararem contra as duas vítimas.

A emissora KTVT informou que uma testemunha que estava presente no local durante o ocorrido revelou ter ouvido de 20 a 30 tiros. As autoridades estão investigando o crime e já emitiram um mandado de prisão contra dois suspeitos.

Stella Houston, tia do rapper, afirmou que o sobrinho não possuía inimigos. "Ele era um bom garoto. Ele nunca se incomodou com nada", declarou ela. O cantor Go Yaoy, com quem Ronnie fez um feat. em 2018, lamentou a morte do amigo.

"Não sei o que dizer, irmão. Você me colocou no jogo. Você me priorizou e me ensinou tudo. Você me colocou sob sua proteção quando Zach morreu e eu fiquei grudado em ti desde então... Você era meu mestre. Eu nunca tive irmãos, então você se tornou meu irmão", escreveu Yaoy nas redes sociais.

"Eles levaram um dos bons. Eles levaram meu mestre, meu coração. Você vai descansar. Perdi uma parte de mim agora que você se foi. Você sabe o que vou fazer: chorar até que estejamos juntos. Sinto sua falta e nos vemos em breve", completou o cantor.

